숙명여대, 국내 첫 ‘프랑스어권 취업역량개발센터’ 개소
수정 2026-10-21 16:03
입력 2026-10-21 16:03
세줄 요약
- 국내 첫 프랑스어권 취업역량개발센터 개소
- AUF·주한 프랑스대사관과 협력 체계 구축
- 특강·탐방·이력서 작성 등 실무 지원
숙명여자대학교가 프랑코포니 대학기구(AUF), 주한 프랑스대사관과 협력해 국내 처음으로 ‘프랑스어권 취업역량개발센터’(CEF+)를 개소했다고 21일 밝혔다.
해당 센터는 프랑스어 교육과 진로·취업 역량 개발을 연계하는 거점으로, 전문가 초청 특강과 기업 탐방, 프랑스어 이력서 작성 등 다양한 프로그램을 운영한다. AUF의 국제 네트워크와 주한 프랑스대사관과의 협력을 바탕으로 학생들의 글로벌 진로 탐색 기회도 확대할 계획이다.
이번 센터 개소는 한불 수교 140주년을 맞아 양국 간 교육·문화 교류를 취업 지원으로 확장했다는 점에서 의미가 있다는 게 숙명여대 관계자의 설명이다. 숙명여대는 2002년 프랑스 요리학교 르 꼬르동 블루와 협력해 요리·제과·제빵 교육기관을 설립했으며, 프랑스 현지 교육·문화 프로그램인 ‘퓨처 리더스 캠프’도 운영 중이다.
문시연 숙명여대 총장은 “프랑코포니는 학생들에게 학업과 국제 교류는 물론 진로와 취업의 다양한 기회를 열어줄 수 있다”며 “센터가 학생들이 새로운 가능성을 발견하고 미래를 설계하는 공간으로 성장하길 바란다”고 말했다.
센터는 본격 운영에 들어갔으며, 오는 10월과 11월 프랑스어권 전문가 초청 특강을 세 차례 진행할 예정이다. 프랑스언어·문화학과 학생뿐 아니라 프랑스어권 문화와 국제교류에 관심 있는 재학생 누구나 참여할 수 있다.
김태곤 리포터
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