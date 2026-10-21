“TK 소외부터 해결해야” 박성민 대구 청년특보, 민주당 청년 유출 지적에 반박

대구 민주당, 논평 통해 “대구 취업난·임금체불 심각” 비판

이미지 확대 박성민 대구시 청년특보. 대구시 제공

세줄 요약 민주당 청년 유출 지적에 박성민 반박

시정 책임만으론 해결 불가 주장

중앙정부·여당의 역할과 책임 강조

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박성민 대구시 청년특보는 더불어민주당 대구시당이 지역 청년 유출 문제를 지적한 데 대해 “민주당 대구시당이 목소리를 내야 할 곳은 대구시청이 아니라 청와대와 중앙정부”라고 반박했다.20일 대구시 등에 따르면 박 특보는 전날 페이스북을 통해 “오랫동안 누적된 지역의 구조적 문제를 출범 3개월 된 시정의 책임으로만 돌리는 것이 해법인지는 돌아봐야 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “대구 청년들의 고용 현실이 어렵다는 지적에는 공감하고, 저 역시 청년특보로서 무거운 책임감을 느낀다”고도 했다.그는 대구·경북 신공항 건설 사업의 재원 확보 문제와 행정통합 지연, 지역 국책사업 소외 논란 등을 언급하며 정부·여당이 적극적인 자세로 문제 해결에 나서야 한다는 주장을 펼쳤다.박 특보는 “정부의 3대 메가프로젝트에서 대구·경북이 소외됐다는 논란에 이어 경북대는 ‘서울대 10개 만들기’ 1차 지원 대상에서도 제외됐다”며 “미래대응기금 신설로 대구시의 교부세가 기존 산정방식보다 약 7000억원 줄어들 수 있다는 우려까지 제기되고 있다. 이는 모두 지역의 산업과 인재, 재정과 직결된 문제”라고 비판했다.그는 또 “물론 대구시도 책임에서 자유로울 수 없습니다만 청년고용의 구조적 문제를 해결하고, 지역에서 성장할 수 있는 기회를 만드는 일은 지방정부의 노력만으로 해결할 수 없는 문제이며, 중앙정부의 역할과 책임도 분명히 존재한다”면서 “출범 3개월의 시정을 비판하는 것만큼, 지역의 향후 30년을 결정할 국책사업에도 관심과 힘을 모아주셨으면 한다”고 했다.이어 “청년에게 필요한 것은 책임 공방이 아니라 실제로 성장할 수 있는 기회”라며 “그 기회를 만드는 데는 여야가 따로 있을 수 없다”고 덧붙였다.앞서 민주당 대구시당은 “대구 청년들이 겪는 취업난, 저임금, 임금체불의 삼중고는 갈수록 심화되고 있다”며 “대구·경북의 최저임금 신고율이 6년 연속 전국 1위이고, 대구노동청의 체불임금 사업장 청산율도 29.9%로 전국 최하위”라고 지적했다.이들은 또 “청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다”며 “대구의 발전을 위해서라도 추경호 시장은 여야를 떠나 좋은 정책을 수용하는 전환적 태도로 시정을 꾸려야 한다”고 목소리를 높였다.대구 민경석 기자