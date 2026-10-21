학령인구 감소 대응 ‘서천고·서천여고’ 통합

세줄 요약 서천고·서천여고 통합 추진, 학령인구 감소 대응

통합추진위원회 구성, 11월 초 설명회 예정

학부모 동의율 60% 넘으면 2029년 통합 시행

이미지 확대 충남교육청 전경. 서울신문DB

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충남 서천고등학교와 서천여자고등학교의 통합이 추진된다.충남교육청은 저출생에 따른 학령인구 감소의 선제적 대응 등을 위해 서천고(15학급 259명)와 서천여고(10학급 167명) 통합을 추진한다고 21일 밝혔다.이번 통합 추진은 서천고와 서천여고의 요청에 따른 것이다.두 학교는 학교통합추진위원회를 구성해 학교 통합 방향과 주요 검토 사항 논의를 거쳐 11월 초 학부모와 지역 주민을 대상으로 학교통합설명회를 개최할 예정이다.전체 학부모의 동의율이 60% 이상이면 2029년 3월 1일 자로 통합을 시행할 예정이다.충남교육청 관계자는 “이번 통합은 서천 지역 학생들의 학습권을 최우선으로 고려하고 더 나은 교육여건 조성이 목적”이라며 “학부모와 지역 주민의 의견을 충분히 수렴하고 민주적인 절차에 따라 세심하게 추진하겠다”고 말했다.서천 이종익 기자