부산·호찌민, 상수도 정책과 기술 공유 MOU…AI 활용 사례 등 교류

세줄 요약
- 부산·호찌민 상수도 정책·기술 공유 MOU 체결
- AI 정수장·스마트 관망 관리 사례 교류 확대
- 유해물질 탐지 센서 공동개발·실증 추진
부산시 상수도사업본부는 지난 13일 베트남 호찌민시를 방문, 호찌민 사이공수도공사(SAWACO)와 상수도 분야 정책 및 기술 공유를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약에 따라 부산시와 호찌민시는 상수도 인프라 개발 및 디지털 전환, 상수도 품질 향상, 상수도 인적자원 개발 등 지속 가능한 협력 체계를 구축하기로 했다.
또 AI 정수장, AI 스마트 관망 관리(노후 상수도관 누수 및 파열 예측 기술) 등 부산시의 상수도 분야 AI 활용 사례를 공유하고, 향후 공동 개발 및 연구를 이어 나가기로 했다.
특히 중금속 등 유해 물질을 탐지하는 센서를 공동 개발해 호찌민 동나이강과 사이공강, 낙동강에서 함께 실증하기로 협약했다.
시 상수도사업본부는 업무협약 외 ‘상수도 산업의 미래를 형성하는 디지털 전환과 AI’라는 주제 세미나도 현지에서 열어 부산시의 상수도 관리 및 운영 분야 AI 모델 등을 소개하는 한편 상수도 산업 발전을 위한 신기술 연구 및 적용 분야에서의 다양한 협력 방안에 대해 논의했다.
부산 신정훈 기자
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