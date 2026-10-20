“달리다 숨진 카이스트 女 추모한다며 #애도런?”…기록 인증샷에 ‘갑론을박’ [이슈픽]

추모 방식 두고 온라인서 의견 분분

“애도마저 보여주기 수단으로 전락” 지적

해외선 동료 기리는 추모 달리기 사례도

이미지 확대 야외 러닝이미지. 클립아트코리아 제공

이미지 확대 ‘애도런’ 인증 사진. SNS 캡처

이미지 확대 러닝 크루 이미지. 아이클릭아트

세줄 요약 마라톤 도중 숨진 러너 추모 게시물 확산

‘애도런’ 기록 인증에 진정성 논란 제기

대회 취소와 안전 관리 재점검 요구 확산

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마라톤 대회 도중 숨진 20대 러닝 인플루언서를 추모하기 위해 달리기에 나선 러너들이 자신의 운동 기록을 ‘애도런’ 등의 해시태그와 함께 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 논란이 일고 있다.20일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 따르면 최근 일부 러너들은 고(故) 유지원씨를 기리는 의미로 달리기를 한 뒤 ‘추모런’, ‘애도런’ 등의 이름을 붙여 운동 거리와 시간 등을 인증하고 있다.유씨는 지난 11일 서울 도심에서 열린 ‘2026 서울레이스’ 하프마라톤 대회에 참가했다가 결승선을 약 500m 앞두고 쓰러졌다. 서울 종각역 인근 청계천로에서 갑자기 쓰러진 유씨는 현장 응급조치 후 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 정확한 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.20대인 유씨는 한국과학기술원(KAIST) 대학원에서 인공지능(AI) 반도체를 연구하는 동시에 각종 마라톤 대회에서 두각을 나타내며 러닝 인플루언서로도 활동해 왔다. 갑작스러운 비보에 온라인에서는 고인을 애도하는 글이 이어졌다.이 가운데 일부 러너들은 직접 달리기에 나서며 추모의 뜻을 표현했다. 한 러너는 평소 유씨를 응원해 왔다며 고인이 좋은 곳으로 가기를 바란다는 메시지와 함께 10㎞를 달린 기록을 공개했다.또 다른 러너는 “유지원님, 남은 500m 우리가 마저 뛰겠습니다”라고 적었다. 유씨가 결승선을 약 500m 앞두고 쓰러진 점에 착안해 고인의 완주를 대신하겠다는 의미를 담은 것이다. 이 러너는 “러너의 마음과 부모의 마음을 느끼며 깊은 애도의 뜻을 전한다”고 덧붙였다. 함께 공개한 사진에는 25㎞를 2시간 29분 동안 달린 기록이 담겨있다.그러나 고인을 추모한다는 취지로 자신의 운동 기록까지 공개하는 행위가 적절하냐는 지적이 나왔다. 고인을 추모하기 위해 달리는 것 자체는 이해할 수 있지만, 거리와 시간을 상세히 인증하는 순간 추모의 의미가 퇴색할 수 있다는 것이다.달리기 도중 발생한 사망 사고로 러닝의 안전성에 대한 우려가 커진 상황에서 또다시 달리기를 추모의 수단으로 삼는 것이 선뜻 이해되지 않는다는 반응도 나왔다.일부 러너들도 거부감을 드러냈다. 온라인에서는 “나 역시 러너지만 기괴하게 느껴진다”, “고인을 생각하는 마음은 이해하지만 굳이 SNS에 기록까지 올려야 하느냐” 등의 의견이 나왔다. “SNS가 없었다면 하지 않았을 행동 같다”, “애도마저 남에게 보여주기 위한 수단이 된 것 같다”는 비판도 제기됐다.일각에서는 유족이 원하지 않는 방식으로 고인의 이름이 반복적으로 거론될 경우 유족에게 또 다른 부담이 될 수 있다는 우려도 나왔다.반면 추모 방식은 개인마다 다를 수 있는 만큼 무조건적인 비난은 경계해야 한다는 의견도 있다. 러닝을 즐기는 사람에게 달리기는 단순한 운동을 넘어 일상과 정체성의 일부인 만큼, 자신에게 익숙한 방식으로 고인을 기릴 수 있다는 것이다.실제로 해외 러닝 커뮤니티에서도 달리기를 통해 세상을 떠난 이들을 기리는 사례가 있다. 2022년 미국에서는 러닝 도중 살해된 엘리자 플레처를 추모하기 위해 각지의 러닝 커뮤니티가 그의 달리기를 이어가는 추모 활동을 벌였다. 영국 맨체스터의 와이선쇼 커뮤니티 러닝도 2023년 세상을 떠난 동료 마이크 던을 기리기 위해 추모 달리기를 열었고, 이후 기념 10㎞ 대회도 개최했다.이런 사례를 들어 러닝 커뮤니티만의 추모 문화를 존중해야 한다는 목소리도 나온다. 한 누리꾼은 “이해하지 못할 수도 있지만 러너는 러너의 방식으로 애도하고 추모한다”는 의견을 밝혔다.한편 유씨의 사망 이후 마라톤 등 달리기 대회의 취소도 잇따르고 있는 것으로 전해졌다.스포츠서울 하프마라톤대회 준비위원회는 19일 공식 인스타그램을 통해 오는 29일 개최 예정이던 대회를 취소한다고 밝혔다.준비위원회는 “최근 마라톤대회에서 발생한 안타까운 사고로 참가자 안전과 대회 운영에 대한 중요성이 더욱 커지고 있다. 참가자와 시민의 안전을 최우선으로 고려해 대회 코스, 교통통제 여건, 인근 지역 행사 일정 등 전반적인 운영 상황을 면밀히 검토했다”면서 “안전하고 원활한 대회 운영을 위한 제반 여건을 종합적으로 고려해 부득이하게 이번 대회를 취소하기로 결정했다”고 밝혔다.앞서 오는 25일 서울 광진구 어린이대공원에서 열릴 예정이던 오프라인 행사 ‘용감한 쿠키런 인 서울’도 취소됐다.이번 사고를 계기로 마라톤 참가자의 안전 관리와 응급 대응 체계를 재점검해야 한다는 목소리도 커지고 있다.이보희 기자