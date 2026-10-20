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[포토] 역삼동 연쇄방화 화재현장

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-10-20 17:42
입력 2026-10-20 17:42
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경찰이 20일 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에서 동시다발적으로 발생한 화재에 대해 방화 가능성을 수사하고 있다.

서울 수서경찰서는 이날 언론 공지를 통해 “역삼동 화재와 관련해 방화 혐의가 있는 것으로 보고 수사 중”이라며 “현재 수사 중이라 자세한 사항은 확인해 주기 어렵다”고 밝혔다.

정연호 기자
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