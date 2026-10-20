[포토] 역삼동 연쇄방화 화재현장

1 / 6 이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

이미지 확대 서울 역삼동 빌딩서 화재

(서울=연합뉴스) 20일 서울 강남구 역삼동 건물에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 2026.10.20 [독자 제공. 재판매 및 DB금지] 연합뉴스

이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불을 정리하는 등 진화작업을 펼치고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불을 정리하는 등 진화작업을 펼치고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 20일 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에서 동시다발적으로 발생한 화재에 대해 방화 가능성을 수사하고 있다.서울 수서경찰서는 이날 언론 공지를 통해 “역삼동 화재와 관련해 방화 혐의가 있는 것으로 보고 수사 중”이라며 “현재 수사 중이라 자세한 사항은 확인해 주기 어렵다”고 밝혔다.정연호 기자