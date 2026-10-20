부산 지역 특화쌀 활용 미식 팝업스토어 ‘황금예찬 정미소’ 오픈

세줄 요약 부산시, 황금예찬 미식 팝업스토어 운영

전시·판매·체험 결합한 황금예찬 정미소 조성

주먹밥·전통주·젤라토 등 개발 메뉴 소개

이미지 확대 황금예찬 아이스크림. 부산시 농업기술센터

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부산시 농업기술센터는 지역특화 쌀 ‘황금예찬’의 미식 콘텐츠를 활용한 팝업스토어를 31일부터 부산대 인근에서 운영한다고 20일 전했다.이번 팝업스토어는 지난 8월 황금예찬 활용 미식 콘텐츠 개발 메뉴 품평회의 후속 사업으로 추진된다. 당시 품평회에서는 황금예찬 품종 특성을 살린 주먹밥과 쌀을 활용한 4종(샐러드, 전통주, 주먹밥, 젤라토)의 개발 메뉴를 선보였다.팝업스토어는 황금예찬 정미소를 콘셉트로 조성된다. 황금예찬 생산지역과 농업인 이야기, 쌀의 특성 등을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 전시·판매·체험·미식 프로그램을 연계해 운영한다.품평회에서 개발한 주먹밥·전통주·젤라토를 중심으로 황금예찬의 다양한 활용 모습을 선보이며, 다양한 참여 프로그램도 운영한다.31일과 11월 21일에는 황금예찬 미식 한상을 운영하고, 11월 7일과 14일에는 황금예찬을 활용한 ‘라이스 크리스피 스낵 만들기’ 체험 프로그램을 진행한다.팝업스토어 운영기간 황금예찬 브랜드 및 생산지역 소개, 개발메뉴 전시, 관련 상품 판매 등을 상시 운영해 소비자와의 접점을 확대할 예정이다.부산 신정훈 기자