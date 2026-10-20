구미시 업무추진비 18억 어디에 썼나… 시민 감시 사이트 ‘맛있구미’ 개설

세줄 요약 구미참여연대, 업무추진비 감시 사이트 개설

시청·시의회 1만568건, 17억9628만원 공개

지출 내역·점검 기능으로 시민 확인 지원

이미지 확대 구미참여연대 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 구미참여연대가 구미시청과 구미시의회의 업무추진비 집행 내용을 확인할 수 있는 사이트 ‘맛있구미’(matzip.gumipspd.org)를 개설했다.20일 구미참여연대에 따르면 해당 사이트는 2025년 1월부터 2026년 10월 9일까지 공개된 시청 및 시의회 자료를 바탕으로 제작했다.현재 수록된 구미시청 및 구미시의회 업무추진비 집행기록은 모두 1만 568건으로, 전체 집행액은 약 17억 9628만원이다.이 사이트에서는 부서별 업무추진비 지출 일시 및 장소, 목적, 금액 등을 검색할 수 있다. 음식점별 세부 업무추진비 사용 현황도 확인이 가능하다.특히 지방자치단체 업무추진비 집행기준에 따른 점검 기능을 갖춰 규정 위반 가능성이 있거나 추가 확인이 필요한 기록을 살펴볼 수 있도록 했다.사이트에서는 집행 시간 미기록(3466건), 대상 인원 불분명(1186건), 결제 방법 또는 비목 누락(2851건) 등도 있어 업무추진비 공개자료의 충실성도 점검할 수 있다.구미참여연대는 “집행 내역에 의문이 있는 시민들은 점검 대상 기록의 집행 사유와 증빙 등 누락된 정보를 직접 정보공개 청구할 수 있다”며 “시민들이 세금의 쓰임을 직접 살펴보고 질문할 수 있도록 하는 것이 ‘맛있구미’ 개설의 취지”라고 설명했다.구미 김상화 기자