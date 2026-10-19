사회 마지막 배웅 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/19/20261019500203 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-19 15:16 입력 2026-10-19 15:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 ‘고(故) 김진석 소방위 영결식’에서 김 소방위의 영정을 든 동료들이 입장하고 있다. 2026.10.19 도준석 전문기자 19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 ‘고(故) 김진석 소방위 영결식’에서 김 소방위의 영정을 든 동료들이 입장하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지