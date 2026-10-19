엉뚱한 사람에 ‘학폭 복수심’… 흉기 지닌 채 추적한 40대 체포

세줄 요약 대구 북구서 40대, 흉기 소지 뒤쫓음

경찰 불심검문서 흉기 2점 발견, 긴급체포

학폭 가해자 착각 진술, 살인예비 조사

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

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대구에서 흉기를 지닌 채 낯선 사람을 쫓아간 40대가 경찰에 붙잡혔다.대구 북부경찰서는 살인예비 혐의로 A(40대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 19일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 17일 오전 3시30분쯤 북구 산격동 한 길거리에서 흉기를 소지한 채 B(40대)씨를 해치기 위해 10여분간 뒤따라간 혐의를 받고 있다.B씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 상대로 불심검문을 했다. 검문에서 흉기 2점을 발견한 경찰은 A씨를 긴급체포했다. 당시 그는 흉기를 꺼내 위협하거나 휘두르지 않고 체포에 응한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에게 유사 범행 전력이나 전과가 없는 것으로 파악했으며, 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. A씨는 조사에서 “과거 학교폭력 가해자를 해치고자 흉기를 들고 다니다 B씨가 가해자인 줄 알고 따라갔다”고 진술했다.대구 민경석 기자