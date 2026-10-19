추미애, “위험한 순간에도 맡은 소임을 다한 참다운 소방관이었다”

세줄 요약 부천 공장 화재 순직 소방위 영결식 엄수

추미애, 참다운 소방관 헌신과 희생 추모

소방관 안전·처우 개선 약속과 특별승진

이미지 확대 19일 부천 원미구 부천체육관에 열린 ‘고(故) 김진석 소방위 영결식’에서 고인의 운구행렬이 영결식장으로 들어서고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 19일 오전 추미애 경기도지사가 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위 영결식에서 추도사 중 눈물을 흘리고 있다. 경기도 제공

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경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 영결식이 19일 오전 부천체육관에서 경기도청장(葬)으로 엄수됐다.영결식에는 유가족들과 장례위원장인 추미애 경기도지사, 최용철 소방청장, 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장, 국회의원·도의원, 동료 소방관 등 2,730여 명이 참석해 고인을 추모했다.추 지사는 영결사에서 “오늘 우리는 참으로 비통한 마음으로 한 분의 소중한 소방관을 떠나보내고 있다. 사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 계신 유가족 여러분께 머리 숙여 위로의 말씀을 드린다. 함께하던 동료를 잃은 소방 가족 여러분께도 깊은 애도의 마음을 전한다”고 말했다.이어 “김 소방위는 위험한 순간에도 자신의 자리에서 맡은 소임을 다한 참다운 소방관이었다”며 “생사의 갈림길에 선 이웃에게 다시 살아갈 희망을 전하고, 긴박한 상황에서도 한 사람의 생명을 구하기 위해 자신의 소임을 다했던 모습은 소방관으로서의 사명과 헌신이 무엇인지를 보여주었다”고 덧붙였다.그는 “누군가의 일상을 지키기 위해 헌신했던 분이 정작 자신의 소중한 일상으로 돌아오지 못했다는 사실이 더욱 가슴 아프게 다가온다”면서 “갑작스럽게 소중한 가족을 떠나보내야 하는 그 슬픔을 감히 헤아릴 수 없다. 어떤 위로의 말씀으로도 그 빈자리를 채울 수 없다는 것을 잘 알고 있다”며 안타까움을 표했다.그러면서 “유가족의 깊은 슬픔과 김 소방위님의 이름을 가슴속에 천근의 무게로 새기겠다. 그 무거운 마음을 결코 잊지 않고, 소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 위해 근무환경과 처우를 개선하는 데 온 힘을 다하겠다”며 “추모하는 것에 그치지 않고 현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피겠다. 부족한 것은 채우고, 잘못된 것은 바로잡겠다. 현장에서 제기되는 문제를 외면하지 않겠다”고 강조했다.행정안전부와 경기도는 고인에게 1계급 특별승진을 추서했으며, 고인은 이날 국립서울현충원에 안장된다.안승순 기자