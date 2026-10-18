지자체 곳간에 기대는 무늬만 국가직 소방관

말로만 ‘국가 소방 영웅’… 6년 지났지만 지방서 월급 90% 준다

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세줄 요약 국가직 전환 6년에도 재정 부담은 지방 몫

지난해 소방예산 국비 10.7%에 그친 구조

지역별 인력·장비·교육 격차 확대 우려

2026-10-19 1면

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소방공무원이 국가직으로 전환된 지 6년이 지났지만 인건비의 90% 이상을 여전히 지방자치단체가 떠안고 있는 것으로 나타났다. 신분만 국가직일 뿐 월급은 지자체가 주는 기형적 재정 구조 탓에 ‘국민 안전 국가책임제’라는 전환 취지가 무색해졌다는 지적이다. 중앙정부가 생색만 내고 정작 비용 부담은 지방에 떠넘겼다는 비판이 나온다.18일 소방청과 국회입법조사처 등에 따르면 지난해 전국 소방예산 8조 1478억원 중 국비는 8697억원(10.7%)에 불과했다. 반면 지방비는 7조 2782억원으로 89.3%에 달했다. 최근 추미애 경기지사의 ‘소방은 재정 빨대’ 발언으로 소방관 폄훼 논란이 거세게 이는 가운데, 6년째 소방 재정을 지방에 떠넘겨 온 중앙정부의 무책임한 태도 역시 도마에 올랐다.국가직 전환 직전인 2019년 7%(5조 5066억원 중 3852억원)였던 국비 비중은 2020년 11.5%로 오른 뒤 5년간 오히려 소폭 감소했다. 국가직 전환에도 중앙정부의 재정 부담은 사실상 제자리걸음인 셈이다. 올해 소방공무원 인건비 예산 6조 5129억원 중 국비는 5496억원(8.4%)에 불과하다. 인건비 국비 지원은 행정안전부가 내려주는 소방안전교부세로 담배 개별소비세가 재원이다.지방 소방예산은 2019년 5조 5000억원에서 지난해 8조 1000억원으로 1.5배 늘었지만 늘어난 부담은 고스란히 지방 몫이었다. 입법조사처는 “실질적 운영 측면에서 지방재정의 의존도가 높고 지역 간 격차도 지속되고 있다”고 지적했다.실제 소방공무원 1인당 담당 인구는 2024년 기준 서울 1255명, 전남 396명으로 3배 이상 차이가 났다. 지난해 1인당 의복비는 부산·제주 25만원, 울산 70만원으로 약 3배, 위탁교육비는 충북 42만 8000원, 부산 4만 1000원으로 10배 이상 벌어졌다. 같은 국가직 소방공무원인데도 근무 지역에 따라 피복과 교육에 쓰는 돈이 다른 셈이다. 지자체 재정 여건에 따라 소방 인력 확충과 장비·시설 투자 격차가 커질 수 있다는 우려가 나오는 이유다.입법조사처는 “소방공무원의 인건비 국가 지원 체계를 강화할 필요가 있다”며 “담배 개별소비세에 의존하는 소방안전교부세의 불안정성을 해소하기 위해 화재보험금 부과, 소방발전기금 설치 등 새로운 재원 확보를 모색해야 한다”고 제언했다.소방청 관계자는 서울신문과의 통화에서 “국가직으로 전환됐지만 시도에서 인건비를 상당 부분 부담해 재정상 어려움을 호소하고 있다”며 “국가 신분에 맞게 국가 책임성을 강화하는 방향으로 국비 비중 확대 등을 위해 국회·관계 부처와 다각도로 적극 논의하겠다”고 밝혔다.한편 지난 16일 경기 부천 공장 화재 진압에 투입됐다가 고립된 김진석 소방위가 전날 끝내 순직하면서 올해 현장 순직 소방관은 4명으로 늘었다. 소방청에 따르면 2018년 10월부터 지난해 12월까지 화재 진압·구조 등 위험 직무를 수행하다 순직한 소방관은 모두 28명이다.세종 강주리 기자