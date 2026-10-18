군민보다 김민석 대표가 우선?…순창장류축제위원회, ‘과잉 의전’ 뒷북 사과

세줄 요약 개막공연 중단 논란과 과잉 의전 지적

축제위원회, 박혜원·관람객에 공식 사과

김민석 대표도 공연 방해 논란 해명

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’

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김민석 더불어민주당 대표가 지역 축제에서 가수 공연을 중단하고 인사말을 해 논란이 된 가운데 축제위원회가 ‘과잉 의전’에 대해 공식 사과했다.순창장류축제위원회는 18일 입장문을 통해 “제21회 순창장류축제 개막공연 진행이 원활하지 못했던 점에 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.김 대표는 지난 15일 순창에서 열린 ‘제21회 순창장류축제’에서 가수 흰(HYNN·박혜원)이 개막식 축하 공연을 진행하던 중 갑작스럽게 등장한 사회자의 소개로 무대 위에 올랐다. 무대 뒤 대형 화면에는 김 대표의 얼굴과 이름이 소개됐고, 흰은 당황한 듯 무대 한쪽으로 물러났다.공연 도중 가수에게 별도의 예고 없이 유력 정치인을 소개하기 위해 공연을 일방적으로 중단시킨 것을 두고 정치인을 위한 과도한 의전이라는 지적이 제기됐다.순창장류축제위원회는 공식 사과 입장을 전했다. 윤영식 위원장은 “멋진 무대를 준비하고 열정적으로 공연을 이어가던 박혜원 가수와 팬 및 관람객 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “의도치 않은 논란을 빚은 점에 대해 더불어민주당 김민석 대표께도 사과드린다”고 전했다. 이어 “열정적인 무대로 축제를 빛내주신 박혜원 가수와 너그러운 마음으로 축제를 함께해 주신 관람객 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.김 대표 역시 이날 엑스(X)에 “불편을 끼친 가수 HYNN님과 관객 여러분께 죄송하다”고 밝혔다. 그러면서 “공연 중이라 인사하지 않겠다고 의사를 밝혔으나 주변을 둘러보던 중 사회자가 갑자기 호명해 올라가게 됐다”고 해명했다.설정욱 기자