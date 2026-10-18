[단독]중수청 정보수사관들 활동 시작…‘1호 수사’ 준비 속도

지난주부터 공공기관 등 접촉하며 활동

수사정보 수집 등 검찰 ‘범정기획관’ 업무

중립성·민간인 사찰 등 논란 없게 통제 필요

이미지 확대 질의 답하는 김지용 중수청장 후보자 김지용 중대범죄수사청장. 뉴시스

세줄 요약 수사정보관실 가동, 범죄 첩보 수집 시작

청장 임명 뒤 첫 직접수사 대상 선정 준비

검찰식 정보수집 재연 우려와 통제 필요

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김지용 중대범죄수사청장 임명으로 수장 공백을 해소한 중수청이 범죄정보 수집에 나서며 본격적인 ‘1호 수사’ 준비에 속도를 내고 있다. 조직 안착을 위해 자체적인 인지수사를 위한 체계 구축이 숙제로 주어진 가운데 과거 검찰의 민간인 사찰 논란 등을 답습하지 않기 위한 통제 장치가 필요하다는 지적도 나온다.18일 법조계에 따르면 중수청 수사정보관실 소속 수사관들은 지난주 말부터 경찰 정보관, 공공기관 등과 접촉하며 활동을 시작했다. 그간 지휘부 공백과 조직 정비 지연 등으로 업무에 어려움을 겪었지만, 지난 15일 청장 임명으로 지휘 체계가 갖춰지면서 본격적인 정보 수집 활동에 나선 것이다.중수청장 산하 수사정보관은 중대범죄 관련 정보와 자료의 수집·분석·검증·평가·관리 등을 담당한다. 공공기관, 기업 등 외부와 접촉해 각종 범죄 첩보를 수집하고, 수사 필요성이 있는 경우 각 부서에 관련 정보를 넘긴다. 과거 대검찰청에서 수사 정보를 담당하던 범죄정보기획관과 유사한 역할이다. 당시 범정기획관은 검찰총장에게 가장 먼저 독대 보고를 할 정도로 영향력이 커 ‘검찰총장의 눈과 귀’로 불리기도 했다.현재 중수청 수사정보관은 검사 출신인 조은수(사법연수원 36기) 수사관이 맡고 있다. 조 수사관은 인천지검 형사5부장, 대전지검 특허범죄조사부장, 수원지검 형사2부장 등을 지냈다. 범죄정보 관련 근무 경력은 없지만, 지난 2021년 국가정보원 파견 경험이 있다.진용을 갖춘 중수청이 조만간 이같은 첩보를 토대로 첫 직접수사 대상 선정에 나설 것이란 관측이다. 김 청장은 지난 16일 취임 후 첫 지시로 중수청의 조기 안착을 위한 대응전담팀(TF) 구성과 더불어 수사 착수 등 가시적인 성과를 조속히 거둘 수 있도록 속도감 있게 업무를 추진하라고 강조했다.그동안 축소 절차를 밟아온 검찰의 범죄정보 수집 기능을 다시 이어받으면서 정보 수집 권한의 범위와 통제 방식을 둘러싼 우려도 제기된다. 기존 대검 범죄정보 조직은 정치인과 민간인 등에 관한 정보를 수집·관리하면서 정치적 중립성 논란과 민간인 사찰 의혹이 끊이질 않았다. 이에 문재인 정부 시절에는 검찰개혁의 일환으로 수사정보담당관으로 명칭이 바뀌었고, 조직 규모도 대폭 축소됐다. 2022년에는 검경 수사권 조정으로 정보수집 범위가 6대 중요 범죄로 제한되기도 했다.중수청의 정보 수집 대상과 범위를 구체적으로 제한하고, 수집된 정보의 관리·활용 과정을 감독할 제도적 장치가 필요하다는 지적이 나온다. 김상현 고려대 법학전문대학원 교수는 “어느 시점에는 정보 수집 범위를 무리하게 확장 해석하려는 사람이 있을 수 있다”며 “수집 대상을 수사 정보 혹은 범죄 정보 정도로 당연히 한정해야 한다”고 말했다. 양홍석 법무법인 이공 변호사는 “정보 기능은 조직과 예산으로 통제하는 게 가장 효과적”이라고 덧붙였다.하종민·김주환·박다운 기자