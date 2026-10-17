“결별 발표해라” 한지민 협박 악플러, ‘♥최정훈’ 스토킹 가해자였다…‘눈물’ 재주목 [이슈픽]

한지민에 악성 글 19건 게시해 벌금 600만원

최정훈 블로그에 협박·만남 요구 수백 차례

스토킹 치료 프로그램 이수도

이미지 확대 한지민·잔나비 최정훈. KBS ‘최정훈의 밤의공원’ 방송화면

이미지 확대 한지민·잔나비 최정훈. 뉴스1

이미지 확대 밴드 잔나비의 최정훈이 한 대학 축제에서 공연 중 눈물을 쏟는 영상이 공개되며 배우 한지민과의 결별설이 불거졌다. ‘대학내일’ 클립

세줄 요약 한지민 협박·최정훈 스토킹 가해자 동일인 확인

법원, 한지민 사건 벌금 600만원 선고

최정훈 사건 벌금·치료 프로그램 이수 확정

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배우 한지민(43)에게 협박성 글과 악성 댓글을 게시해 벌금형을 선고받은 인물이 밴드 잔나비의 보컬 최정훈(34)을 스토킹한 가해자와 동일인인 것으로 확인됐다. 한지민과 최정훈은 공개 열애 중인 연인 사이다.17일 한지민의 소속사 BH엔터테인먼트는 한지민을 상대로 악성 글을 작성한 인물과 최정훈을 스토킹한 인물이 같은 사람이라고 밝혔다.서울중앙지법 형사27단독 이예림 판사는 지난 16일 협박 및 모욕 혐의로 기소된 30대 여성 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다.재판부는 “피고인은 피해자의 열애설이 허위라며 공개적으로 모욕적인 글을 작성하고, 결별 기사 발표와 소셜미디어(SNS) 활동 중단을 요구하며 협박했다”고 지적했다.이어 “한지민은 대중의 관심을 기반으로 활동하는 배우로서 오랜 기간 좋은 평판을 유지하기 위해 노력했음에도 구설에 휘말려 이미지에 심각한 타격을 입었다”고 설명했다.A씨는 2024년 8월 한지민과 최정훈의 열애 사실이 알려진 뒤 같은 해 9~10월 자신의 SNS에 한지민과 주변 인물들을 언급하며 악성 글을 올린 혐의를 받는다.게시물에는 “한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다”, “입 닫아라” 등 모욕적인 표현이 담겼다. A씨가 게시한 글은 모두 19건으로 파악됐다.A씨의 범행은 이번이 처음이 아니었다. A씨는 앞서 최정훈이 직접 운영하는 네이버 블로그에 수백차례에 걸쳐 욕설과 사적인 만남 요구, 살해 협박성 발언 등을 담은 비밀 댓글을 게시한 것으로 조사됐다. 성적 수치심을 유발하는 글과 사진을 보내는 행위도 있었던 것으로 알려졌다.A씨는 최정훈의 소속사 건물 인근까지 찾아가는 등 스토킹 행위도 이어갔다. 결국 관련 혐의로 고소당했고, 수사 과정에서 가해자가 특정됐다. 피해자 보호를 위해 접근 금지 등의 잠정 조치도 내려졌다.이 사건과 관련해 법원은 A씨에게 벌금 500만원과 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다. 해당 처분은 최종 확정됐다. A씨는 최정훈을 스토킹한 혐의로 처벌받은 데 이어 한지민을 협박하고 모욕한 혐의로도 벌금형을 선고받게 됐다.한지민과 최정훈은 2024년 8월 열애 사실을 공개적으로 인정했다. 당시 10세 나이 차이를 극복한 만남으로 화제를 모았다.앞서 지난 6월 두 사람은 최정훈이 한 대학교 축제 무대에서 눈물을 흘리는 영상이 확산되며 결별설이 불거지기도 했다.영상에서 최정훈은 코가 빨개진 채로 마이크를 손에 들고 힘겨워하는 모습을 보였다. 이를 본 팬들은 “울지 마”를 외치며 위로했다.최정훈은 “저도 목소리가 안 나온 건 처음이다. 그래서 당황스럽다”면서 “여러분이 크게 노래를 불러 주셔서 다음엔 당황하지 않을 수 있을 것 같다”고 말하며 엄지를 들어 올렸다.영상을 본 누리꾼들은 “애정 전선에 이상이 있는 것 같다”, “한지민과 헤어진 것 아니냐” 등의 반응을 보였다.그러나 한 팬은 “원래 공연하다 관객들한테 감동받으면 잘 운다. 그래서 별명 중 하나가 ‘최또울(최정훈 또 울어)’이다”라며 결별설을 일축했다.두 사람은 KBS2 ‘더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원’에서 처음 만나 인연을 맺고 연인으로 발전했다.이보희 기자