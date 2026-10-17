[속보] 40대 소방관 사망, ‘부천 공장 화재’ 관련 합동감식 중

세줄 요약 부천 공장 화재 진압 중 소방관 사망

다른 소방관 1명 중상, 병원 이송

경찰·소방·국과수 합동 감식 착수

이미지 확대 부천 도장공장 화재 현장. 부천소방서 제공

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16일 화재 진압 도중 40대 소방관이 심정지에 빠졌다 끝내 숨진 경기 부천 공장 화재와 관련해 합동 감식이 진행 중이다.경기남부경찰청 광역수사단 광역범죄수사단은 17일 오전 9시 30분부터 소방과 국립과학수사연구원, 전기안전공사 등 4개 기관 23명이 참여한 가운데 현장에서 합동 감식을 벌이고 있다고 밝혔다.앞서 전날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동의 한 금속 사출 인쇄공장에서 불이 나 소방대원 A씨가 화재 진압 중 심정지 상태로 병원에 옮겨진 뒤 치료 중 숨졌고 다른 40대 소방관 1명이 크게 다쳤다.이들은 신고를 받고 선착대로 도착해 화재를 진압했던 것으로 파악됐다.한편, 경찰은 이 화재 사고와 관련해 광역범죄수사대장(대장 장성윤 총경)을 팀장으로 하는 수사전담팀을 꾸려 수사에 들어갔다.안승순 기자