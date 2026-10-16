경주·울산시, 국도 7호선 병목구간 확장 정부에 건의

세줄 요약 경주·울산, 국도 7호선 확장 공동 건의

중산동~외동읍 2.6㎞ 6차로 확장 요청

정체 해소·물류 개선 위한 국가계획 반영 촉구

이미지 확대 기획예산처 방문한 경주시와 울산시 관계자들. 경주시 제공

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경북 경주시가 울산시와 상습 교통정체가 발생하는 국도 7호선 병목구간 해소를 위해 중앙정부에 공동 건의했다.경주시는 울산시와 함께 기획예산처를 방문해 국도 7호선 확장사업의 국가계획 반영을 요청하는 ‘해오름 공동건의서’를 전달했다고 16일 밝혔다.건의는 울산 중산동에서 경주 외동읍까지 2.6㎞ 구간을 기존 4차로에서 6차로로 확장하기 위해 추진됐다. 해당 구간은 경주와 울산을 연결하는 주요 산업·교통축으로, 출퇴근 시간대 차량과 산업단지 물류차량이 집중되면서 상습적인 교통정체가 발생하고 있다.특히 도로 용량 부족에 따른 병목 현상으로 주민 불편은 물론 기업들의 물류 수송에도 어려움이 이어지고 있다. 이에 중앙정부 방문을 통해 국토교통부가 추진 중인 ‘제6차 국도·국지도 건설계획’에 해당 사업이 반영될 수 있도록 공동 대응에 나섰다.시는 사업이 국가계획에 최종 반영돼 추진되면 경주 외동과 울산을 연결하는 산업단지의 물류 수송 여건이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.최혁준 경주시 부시장은 “경주와 울산은 경제와 생활권을 공유하는 해오름동맹의 핵심 동반자”라며 “두 지역 주민들의 오랜 숙원인 국도 7호선 교통정체 문제를 해결하고 초광역 협력의 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자