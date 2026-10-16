가을 들판에 쯔쯔가무시증 비상, 전북도보건환경연구원 유충 첫 확인

올해 처음 털진드기 유충 확인, 지난해보다 2주 빨라

이미지 확대 쯔쯔가무시증을 유발하는 털진드기와 유충. 전북도 제공

세줄 요약 도내 첫 털진드기 유충 확인, 가을철 비상

지난해보다 2주 빠른 발견, 기온 하락 영향

쯔쯔가무시증 예방수칙 준수와 조기치료 당부

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가을철 진드기 매개 감염병인 쯔쯔가무시증 예방에 대한 각별한 주의가 요구된다.전북도보건환경연구원은 16일 쯔쯔가무시증을 유발하는 털진드기 유충이 올해 도내에서 처음 확인됐다고 밝혔다.쯔쯔가무시증 유충은 올해 10월 1∼7일에 진행한 털진드기 발생 감시 과정에서 채집됐다. 지난해 첫 발견 시점인 10월 16∼22일보다 2주가량 빠르다.이는 최근 기온이 20도 안팎으로 떨어지면서 털진드기 유충의 부화와 활동이 빨라진 것으로 분석됐다.쯔쯔가무시증은 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 제3급 법정 감염병이다. 개체수와 활동량이 급증하는 10∼11월에 집중적으로 발생한다.쯔쯔가무증에 감염되면 1∼3주의 잠복기를 거쳐 발열과 오한, 근육통, 발진 등 감기와 유사 증상이 나타난다. 진드기에게 물린 부위에 생기는 ‘검은 딱지(가피)’가 대표적인 진단 징후다.제 때 치료받지 못하면 폐렴이나 뇌수막염 등 중증 합병증으로 이어질 수 있어 신속한 대처가 중요하다.연구원은 밭일 등 농작업이나 야외활동을 할 때 반드시 예방수칙을 지켜달라고 당부했다.예방 수칙은 ▲긴 소매 및 긴 바지 착용 ▲진드기 기피제 사용 ▲풀밭에 앉거나 옷 벗어놓지 않기 ▲귀가 후 즉시 샤워 및 옷 세탁 ▲진드기 물린 흔적 확인 등이다.전주 임송학 기자