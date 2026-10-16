서울고법원장 “대법관 공백 바람직하지 않아…후보 모두 자격 갖춰”

세줄 요약 대법관 공백 장기화 바람직하지 않다는 입장

후보추천위 추천 인사 자격 충분하다는 설명

투표용지 부족 사태에 대한 사과와 유감 표명

이미지 확대 서울고법 국감서 답변하는 김대웅 서울고등법원장 김대웅 서울고등법원장이 16일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고등법원, 서울중앙지방법원 등에 대한 국정감사에서 법사위원 질의에 답하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 국정감사에서 답변하는 오민석 서울중앙지방법원장 오민석 서울중앙지방법원장이 16일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고등법원, 서울중앙지방법원 등에 대한 국정감사에서 법사위원 질의에 답하고 있다.

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김대웅 서울고등법원장이 “대법관 공백이 계속되는 게 바람직하지 않다”는 입장을 밝혔다.김 법원장은 16일 국회 법제사법위원회의 서울고법 등에 대한 국정감사에서 김동아 더불어민주당 의원 질의에 이렇게 답했다. 다만 구체적인 대법관 제청 절차에 대해선 언급하는 게 적절하지 않다고 했다.김 의원이 김민기 서울고법 판사에 대해 ‘대법관이 될 만한 충분한 자질을 갖췄냐’고 묻자 김 법원장은 “제가 개개인을 평가하는 건 적절하지 않은 것 같다”면서 “후보추천위에서 추천한 분들은 그만한 자격이 있기 때문에 추천된 것 아닌가 생각한다”고 말했다.한편 오민석 서울중앙지법원장은 투표용지 부족 사태에 대해 사과했다. 오 법원장은 서울시선관위원장을 맡고 있다가 지난 지방선거 투표 관리 부실에 책임을 지고 지난 6월 5일 사퇴했다.오 법원장은 “투표용지 부족 사태로 여러 문제가 야기되는 상황에 대해 송구하게 생각한다”고 사과했다.박은정 조국혁신당 의원이 “선관위 특검에서 수사가 제대로 진행되도록 서울중앙지법에서 영장에 대해 제대로 살펴야 한다. 제 식구 감싸기가 되어선 안 된다”고 하자, 오 법원장은 “압수수색 영장과 관련해선 영장 전담 법관들이 법과 원칙에 따라 업무를 처리하고 있고 제가 거기에 관여하거나 하는 것은 전혀 없다”고 말했다.이민영 기자