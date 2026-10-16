임지락 화순군수 ‘소통·민생’으로 도약 기반 다진다

취임 100일 맞아 민생경제 활성화 최우선 과제 제시

군민 참여 구체화…“준비 넘어 체감하는 변화이끌 것”

이미지 확대 임지락 화순군수.

세줄 요약 민선 9기 100일, 소통·민생 중심 군정 강조

지역경제 활성화와 공약 이행 속도전 예고

군민 참여 확대해 체감 변화 만들겠다는 구상

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임지락 전남광주통합특별시 화순군수가 민선 9기 출범 100일을 맞아 소통과 민생을 앞세운 군정 운영에 속도를 낸다.민생경제 활성화를 최우선 과제로 삼고 공약 이행과 미래 성장동력 확보에 역량을 집중해 군민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이끌겠다는 구상이다.임 군수는 15일 민선 9기 출범 이후 군정 운영 방향을 밝히고, 군민과의 소통을 바탕으로 지역경제에 활력을 불어넣는 한편 화순의 새로운 도약을 위한 기반을 다지겠다고 강조했다.정책 수립부터 실행, 성과 창출에 이르는 전 과정에 군민 참여를 확대하는 것이다. 군민의 다양한 목소리를 정책에 반영하고, 그 성과가 다시 군민의 삶에 보탬이 되는 선순환 구조를 구축해 ‘군민이 주인인 화순’을 실현하겠다는 방침이다.임 군수는 “지난 100일이 군민과 함께 새로운 화순의 미래를 열기 위한 준비의 시간이었다면, 이제는 군민이 체감할 수 있는 변화로 이어가야 할 때”라며 “군정의 출발점도, 성과를 판단하는 기준도 군민의 삶에 있다”고 말했다.이어 “군민의 말씀을 더 가까이에서 듣고 민생의 어려움에는 더 빠르게 움직이겠다”며 “군민 누구나 미래를 꿈꾸고 안정된 일상을 누리는 화순을 만들기 위해 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.화순 서미애 기자