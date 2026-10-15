중앙대 커뮤니케이션대학원, 2027학년도 전기 석사과정 신입생 모집

세줄 요약 2027학년도 전기 석사과정 신입생 모집

차세대콘텐츠·방송영상융합 등 2개 전공

서류·면접 전형, 전공 무관 지원 가능

이미지 확대 중앙대학교 전경(정문). 중앙대 제공

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중앙대학교 커뮤니케이션대학원이 2027학년도 전반기 석사과정 신입생을 다음달 1일까지 모집한다고 15일 밝혔다.모집 전공은 차세대콘텐츠·방송영상융합과 미디어전략·데이터커뮤니케이션 등 2개 분야다.차세대콘텐츠·방송영상융합전공은 방송·OTT, 인공지능(AI) 콘텐츠·저널리즘, 소셜미디어(SNS)·퍼블리싱 등 미디어 콘텐츠의 기획·제작·유통에 필요한 이론과 실무 역량을 교육한다. 미디어전략·데이터커뮤니케이션전공은 마케팅·편성·전략 수립과 함께 AI·빅데이터를 활용한 실무 교육을 통해 미디어 전략 및 데이터 커뮤니케이션 전문성을 높이는 데 중점을 둔다.전형은 서류심사와 면접심사로 진행된다. 학부 전공과 관계없이 학사학위 취득자 또는 취득 예정자라면 지원할 수 있으며, 동일·유사 전공 대학원에서 1학기 이상 이수하고 6학점 이상 취득한 경우 편입학 지원도 가능하다.대학원은 재학생과 졸업생 간 네트워크 형성을 위한 행사와 프로그램을 운영하며, 합격자에게는 소정의 장학금도 지급할 예정이다.원서접수는 대학원 홈페이지에서 온라인으로 진행된다. 심층면접은 다음달 7일에 실시하며, 자세한 사항은 대학원 홈페이지 또는 교학지원팀에서 확인할 수 있다.김태곤 리포터