“청소년부터 시니어까지”… 경희사이버대, 실용음악 경연대회 참가자 모집

세줄 요약 31일까지 2026 KHCU 실용음악 경연대회 참가자 모집

청소년부터 시니어까지 참여 가능한 세대 통합 대회

예선 온라인 영상, 본선 11월 13일 현장 실연 진행

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경희사이버대학교 실용음악학습과가 오는 31일까지 ‘2026 KHCU 실용음악 경연대회’ 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다. 실용음악 분야의 인재를 발굴하기 위해 기획된 이번 대회는 청소년부터 성인·시니어까지 다양한 세대가 참여할 수 있다.참가 부문은 고등부와 일반부로 나뉘며 모집 분야는 보컬·기악(건반, 기타, 베이스, 드럼)·작곡·싱어송라이터 등 4개 부문이다. 작곡과 싱어송라이터 분야는 단독 창작 가창곡으로 참가해야 하며 별도 가창자 동반이 가능하다.경연은 온라인 영상 예선과 현장 본선으로 진행된다. 예선 심사를 거쳐 오는 11월 6일 본선 진출자를 발표하며, 본선은 오는 11월 13일 경희대 오비스홀에서 실연으로 열린다.시상은 전체 대상 1명과 각 부문별 금·은·동상 각 1명 등 총 7명에게 수여된다. 대상 상금 100만원을 비롯해 금상 50만원, 은상 30만원, 동상 20만원으로 총상금 규모는 300만원이다.접수는 31일 오후 11시 59분까지 포스터 QR코드를 통해 온라인으로 진행된다. 1인당 참가비는 9만원이며, 자세한 사항은 경희사이버대 실용음악학과 홈페이지에서 확인할 수 있다.박영주 기자