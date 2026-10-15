부산서 밤사이 모텔·단독주택에 화재…2명 사망

세줄 요약 부산 모텔·단독주택 밤사이 연쇄 화재 발생

사상구·서구서 각각 진화, 남성 2명 숨짐

경찰·소방, 화재 원인과 사망 경위 조사

이미지 확대 지난 15일 오후 9시 35분쯤 화재가 발생한 부산 사상구 괘법동 한 모텔 객실 내부. 부산소방재난본부 제공

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부산 한 모텔과 단독주택에서 불이 나 2명이 사망했다.15일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 9시 35분쯤 사상구 괘법동 한 5층짜리 모텔 건물 5층에서 불이 났다.신고를 받고 출동한 소방당국은 50분 만에 화재를 진압했다. 화재는 3층 객실에서 난 것으로 추정된다. 이 객실 화장실에서 50대 남성이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겼으나 사망했다.같은 날 오후 10시 45분쯤에는 서구 토성동 한 단독주택 2층에서 불이 났다. 인근 주민의 신고를 받고 출동한 소방은 약 1시간 만에 진화를 완료했다. 이 주택에서는 출입문과 가까운 안방 침대 주변에서 40대 남성이 숨진 채 발견됐다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 사망 원인을 조사 중이다.부산 정철욱 기자