한양사이버대, ‘미션나노디그리’ 수기 공모전… AI·자산관리 70개 과정 확대

이미지 확대 한양사이버대학교 전경. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교는 ‘2026 미션나노디그리 이수 수기 공모전’ 우수사례 3편을 선정했다고 15일 밝혔다.미션나노디그리는 단 4과목(12학점) 이수로 직무 전문성을 높이거나 새로운 학문을 경험할 수 있는 단기 교육과정이다. 이번 공모전은 학습 성과를 실제 업무와 진로에 활용한 사례를 발굴하기 위해 처음 개최됐다.최우수상은 ‘조세법’ 과정을 이수해 세무조정 명세서 작성 등 현업 실무 역량을 입증한 한예은(재무·회계·세무학과) 학생이 받았다. 우수상은 ‘부동산개발’ 과정으로 소규모 지역 개발 진로를 구체화한 김동현(부동산학과) 학생, 장려상은 ‘아동상담전문가’ 과정을 12년 보육 현장 경험과 연계한 박유미(사회복지학과) 학생이 각각 수상했다.한양사이버대는 학생들의 높은 수요를 반영해 미션나노디그리 과정을 기존 45개에서 올해 70개로 확대했다. AI활용전문가, 생애주기자산관리컨설턴트, 위기청소년상담전문가 등 다양한 융합 과정이 신설됐다. 오는 11월 말부터는 이수 절차 간소화 등 제도 개선도 추진된다.박영주 기자