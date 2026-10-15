HJ중공업, 첫 미 해군 함정 MRO 성공적 완수… ‘아멜리아 에어하트함’ 출항

세줄 요약 첫 미 해군 함정 MRO 사업 성공적 완수

아멜리아 에어하트함 부산 영도조선소 정비 완료

추가 결함 발견 후 정비 범위 확대

이미지 확대 미 해군 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’. HJ중공업 제공

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HJ중공업이 첫 미 해군 함정 MRO(유지·보수·정비) 사업을 성공적으로 마무리했다.HJ중공업은 미 해군의 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’가 부산 영도조선소에서 정비를 마치고 출항했다고 15일 밝혔다.HJ중공업은 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부, 해상수송사령부와 아멜리아 에어하트함 정비 계약을 체결했다. 아멜리아 에어하트함은 지난 1월 영도조선소에 입항했으며, HJ중공업은 선체와 주요 시스템 점검 및 정비, 장비·설비 유지보수, 부품 교체 등 MRO 작업을 진행했다.양측이 합의한 계약 기간은 약 3개월이었지만, HJ중공업이 정비 과정에서 계약 범위에 포함되지 않았던 추가 정비 사항, 결함 등을 파악하고 미 해군 측에 개선 방안을 제시했다.미 해군은 HJ중공업이 제시한 개선 방안을 수용하고 정비 범위를 확대했다. 이에 단순 유지·보수·정비를 넘어 함정 성능 극대화까지 범위가 확대되면서 작업 기간이 이달까지로 연장됐다. 계약 금액도 증가해 HJ중공업의 매출과 수익도 늘었다. HJ중공업은 미 해군이 정비 품질과 기술력, 계약 이행 능력에 만족을 표시했다고 전했다.HJ중공업 관계자는 “잦은 일정 변경과 공사 범위 확대에도 미 해군과 긴밀히 협의하며 최선을 다해 정비한 끝에 MRO 사업을 성공적으로 완수했다. 이번 성과를 계기로 미 해군과 협력관계를 더욱 강화하고 후속 수주에 힘쓰겠다”고 밝혔다.아멜리아 에어하트함은 길이 210m, 폭 32m의 4만t급 대형 군수지원함이다. 미 해군 항공모함과 전투함 등에 최대 6000t의 탄약·식량·화물, 2400t의 연료를 보급할 수 있다.부산 정철욱 기자