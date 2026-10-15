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[부고]장선욱(전남광주 북구청 북소리 편집장·전 국민일보 기자)씨 장모상

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서미애 기자
서미애 기자
수정 2026-10-15 10:14
입력 2026-10-15 10:14
▲김귀례(향년 99세)씨 별세, 승민희(전남광주 북구청 문흥2동 복지팀장)씨 모친상, 장선욱(전남광주 북구청 북소리 편집장·전 국민일보 기자)씨 장모상 = 14일 낮 12시30분, 만평장례식장 302호, 발인 16일 오전. 062-611-0000

서미애 기자
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