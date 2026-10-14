사회 [포토] 밖이 궁금한 레서판다 쌍둥이 남매 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/14/20261014800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-14 17:06 입력 2026-10-14 17:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 ‘리안’(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 ‘리안’(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(왼쪽)을 따라나서고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(왼쪽)을 따라나서고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 국내 최초로 번식에 성공한 레서 판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱, 어미 리안(왼쪽)이 이동하고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울대공원에서 번식에 성공한 레서판다는 몇 마리인가? 1마리 2마리