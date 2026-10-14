[포토] 밖이 궁금한 레서판다 쌍둥이 남매

1 / 9 이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 ‘리안’(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 ‘리안’(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(위) 품에 안겨 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(왼쪽)을 따라나서고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 어미 리안(왼쪽)을 따라나서고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

이미지 확대 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 국내 최초로 번식에 성공한 레서 판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱, 어미 리안(왼쪽)이 이동하고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

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국내 최초로 번식에 성공한 레서판다 쌍둥이 남매 ‘마루’와 ‘마롱’이가 14일 경기도 과천시 서울대공원 방사장에서 밖을 내다보고 있다.연합뉴스