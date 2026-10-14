사회 [포토] 쩍쩍 갈라진 저수지 바닥 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/14/20261014800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-14 15:16 입력 2026-10-14 15:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14연합뉴스 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행정안전부가 발표한 10월 전국 기상가뭄 발생 지역 수는? 97개 87개