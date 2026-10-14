[포토] 쩍쩍 갈라진 저수지 바닥

1 / 6 이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.

행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.

행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

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이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.

행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

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행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

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이미지 확대 14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다.

행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

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행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다. 2026.10.14

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14일 경북 영천시 대창면 불암지가 가뭄으로 바닥이 갈라져 있다.행정안전부는 ‘10월 가뭄 예·경보’를 발표하고 경북 영천이 ‘심한 가뭄’을 겪는 등 전국 97개 지역에 기상가뭄이 발생했다고 밝혔다.온라인뉴스부