[포토] 아기 카피바라 세쌍둥이 탄생

세줄 요약 에버랜드서 카피바라 세쌍둥이 탄생

출생 당시 각각 1kg 안팎, 건강 성장

15일부터 뿌빠타운에서 공개 예정

1 / 7 이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 동갑내기 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난 달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다.

사진은 지난달 28일 태어난 아기 카피바라 세쌍둥이. 2026.10.14.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 동갑내기 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난 달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다.

사진은 지난달 28일 태어난 아기 카피바라 세쌍둥이. 2026.10.14.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다. 카피바라 세쌍둥이는 오는 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 직접 만날 수 있다. 2026.10.14.

삼성물산 리조트부문 제공

이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다. 카피바라 세쌍둥이는 오는 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 직접 만날 수 있다. 2026.10.14.

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이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다. 카피바라 세쌍둥이는 오는 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 직접 만날 수 있다. 2026.10.14.

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이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다. 카피바라 세쌍둥이는 오는 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 직접 만날 수 있다. 2026.10.14.

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이미지 확대 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 2024년생 카피바라 부부인 ‘도톰’과 ‘두툼’ 사이에서 지난달 28일 아기 카피바라 세쌍둥이가 태어났다고 14일 밝혔다. 카피바라 세쌍둥이는 오는 15일부터 에버랜드 뿌빠타운에서 직접 만날 수 있다. 2026.10.14.

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삼성물산 에버랜드는 설치류 중 몸집이 가장 큰 동물인 카피바라 세쌍둥이가 지난달 28일 태어났다고 14일 밝혔다.2024년생 동갑내기 부모 사이에서 태어난 새끼 카피바라들은 출생 당시 몸무게가 각각 약 1kg이었으며, 현재 사육사와 수의사 등의 보살핌을 받으며 건강하게 자라고 있다고 덧붙였다.카피바라는 남아메리카 강과 습지 주변에 서식하는 설치류 중 몸집이 가장 큰 동물로 평균 수명은 약 10년이다.온라인상에서 오리, 거북, 원숭이 등 종을 가리지 않고 다른 동물들과 스스럼없이 어울리는 모습이 사진과 영상으로 확산하면서 ‘친화력 갑’, ‘동물계 핵인싸’라는 별명을 얻기도 했다.에버랜드는 오는 15일부터 에버랜드 내 뿌빠타운에서 세쌍둥이 카피바라를 공개할 예정이다.온라인뉴스부