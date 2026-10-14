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[포토] 아기 카피바라 세쌍둥이 탄생

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수정 2026-10-14 10:29
입력 2026-10-14 10:18
세줄 요약
  • 에버랜드서 카피바라 세쌍둥이 탄생
  • 출생 당시 각각 1kg 안팎, 건강 성장
  • 15일부터 뿌빠타운에서 공개 예정
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삼성물산 에버랜드는 설치류 중 몸집이 가장 큰 동물인 카피바라 세쌍둥이가 지난달 28일 태어났다고 14일 밝혔다.

2024년생 동갑내기 부모 사이에서 태어난 새끼 카피바라들은 출생 당시 몸무게가 각각 약 1kg이었으며, 현재 사육사와 수의사 등의 보살핌을 받으며 건강하게 자라고 있다고 덧붙였다.

카피바라는 남아메리카 강과 습지 주변에 서식하는 설치류 중 몸집이 가장 큰 동물로 평균 수명은 약 10년이다.

온라인상에서 오리, 거북, 원숭이 등 종을 가리지 않고 다른 동물들과 스스럼없이 어울리는 모습이 사진과 영상으로 확산하면서 ‘친화력 갑’, ‘동물계 핵인싸’라는 별명을 얻기도 했다.

에버랜드는 오는 15일부터 에버랜드 내 뿌빠타운에서 세쌍둥이 카피바라를 공개할 예정이다.

온라인뉴스부
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