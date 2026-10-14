윤병태호 취임100일, 나주 대도약 시동…미래 성장판 키운다

1조2천억 인공태양·에너지산단…핵융합 산업 주도권

영산강축제 54만여명 대성황…2030년 국가정원 추진

KTX 나주역 복합환승센터 구축…서남 교통 허브 도약

이미지 확대 민선9기 나주시를 이끌고 있는 윤병태 나주시장.

이미지 확대 지난 10월 7일부터 11일까지 영산강정원에서 열린 ‘2026 나주영산강축제’에 54만 명이 방문했다.

이미지 확대 나주시가 2030년 완공을 목표로 추진 중인 국립 나주 에너지 전문과학관 조감도.

세줄 요약 에너지·관광·농생명 축 대도약 전략 본격화

인공태양·산단·K-그리드로 산업 생태계 구축

영산강 관광벨트·농촌 소득사업 동시 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시 출범과 함께 나주시가 에너지·관광·농생명을 축으로 한 ‘나주 대도약’에 속도를 내고 있다. 민선8기 유치한 대형 국책사업을 산업과 일자리, 관광 수익으로 연결하고 통합시대의 새로운 성장 거점을 선점하겠다는 구상이다.민선9기 출범 100일을 맞은 윤병태호는 미래 에너지 산업 육성부터 영산강 관광벨트 조성, 농업의 고부가가치화, 교통망 확충까지 시정 역량을 집중하고 있다. 사업 유치에 머물지 않고 시민이 체감하는 경제적 성과로 이어가겠다는 전략이다.나주의 미래 성장동력은 차세대 에너지 산업이다. 왕곡면 일원에 들어설 예정인 사업비 1조2000억원 규모의 인공태양 연구시설은 지역 산업구조를 바꿀 핵심 프로젝트로 꼽힌다. 나주시는 후속 절차를 추진하는 한편 연구기관과 첨단기업, 전문인력이 집적된 글로벌 핵융합 연구·산업 클러스터 조성을 목표로 삼았다. 연구에서 실증, 산업화로 이어지는 전 주기 생태계를 구축해 세계적인 미래 에너지 연구 거점으로 도약한다는 구상이다.왕곡면 덕산리 일원 124만㎡ 부지에 3519억원을 투입하는 에너지국가산업단지 조성도 추진하고 있다. 신재생에너지와 스마트그리드, 전력기자재 관련 기업을 집적해 지역 산업의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 창출한다는 계획이다. 한국에너지공과대학교(KENTECH)를 중심으로 ‘K-그리드 인재·창업밸리’를 구축하고 소부장 특화단지 지정도 추진해 연구와 창업, 기업 성장이 선순환하는 기반을 마련한다.2030년 완공을 목표로 하는 460억원 규모의 국립 나주 에너지전문과학관은 과학문화 확산과 미래 인재 양성의 거점으로 기대를 모은다. 지난 9월 30일부터 이틀간 KENTECH에서 열린 ‘나주 글로벌 에너지포럼 2026’에는 노벨화학상 수상자인 오마르 야기 교수를 비롯한 세계적 석학들이 참석해 핵융합과 미래 인재, 차세대 전력망을 주제로 협력 방안을 논의했다.관광 분야에서는 영산강의 생태 자원과 2000년 역사·문화를 결합한 체류형 관광도시 조성이 핵심이다.지난 10월 7일부터 11일까지 열린 ‘2026 나주영산강축제’에는 5일간 54만명이 방문했다. 나주시는 이를 동력으로 영산강 지방정원 조성을 단계적으로 추진하고 2030년 국가정원 지정을 목표로 하고 있다. KTX 나주역과 영산강정원을 잇는 관광 기반을 확충해 방문객의 접근성과 체류 시간을 높인다는 계획이다.마한 고도 지정 추진과 나주목관아 재현, 천년 역사공원 조성도 속도를 내고 있다. 금성관과 나주읍성, 나주천 생태물길공원 등 원도심 역사 자원에는 야간 공연과 체험 콘텐츠를 접목해 밤에도 관광객이 찾는 역사문화도시로 육성할 방침이다.농생명 분야에서는 농가 소득 증대와 농촌의 새로운 수익 기반 마련에 주력한다. 동강면 월양1리와 남평읍 오계2리 등 10개 마을이 행정안전부의 ‘햇빛소득마을 조성사업’에 선정되면서 주민 참여형 태양광 발전 수익 모델 구축에 나섰다. 105억원 규모의 푸드테크 연구지원센터를 통해 농산물과 부산물을 고부가가치 소재로 전환하는 푸드 업사이클링 산업을 육성하고, 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 스마트농업 확산으로 농촌 고령화에도 대응한다.통합시대에 대비한 공공기관 유치와 교통망 확충도 주요 과제다. 나주시는 정부의 2차 공공기관 이전에 대비해 농협중앙회와 발전5사 통합본사, 한국에너지기술평가원, 한국산업기술진흥원 등을 주요 유치 대상으로 설정했다. 한국전력 등 기존 혁신도시 이전기관 16곳과 KENTECH의 연계성을 강화해 빛가람혁신도시를 에너지 산업·연구·인재 양성의 핵심 거점으로 키운다는 전략이다.광주~나주 광역버스 노선 효율화와 정차 정류장 확대를 통해 시민들의 출퇴근 편의도 높였다. KTX 나주역 일대에는 역세권 개발과 복합환승센터 구축을 추진해 철도와 버스, 승용차를 연결하는 전남광주 서남권 교통 허브를 조성할 계획이다.민생·복지 정책도 강화하고 있다. 시민 1인당 20만원의 민생회복지원금을 지급해 지역 소비를 촉진하고, 대학병원 부설 산모·어린이 종합병원 유치와 어르신 시내버스 무상 이용을 추진하고 있다. ‘나주청년 100일 책임 보장제’를 신설해 미취업 청년의 취업과 창업을 맞춤형으로 지원한다.윤병태 나주시장은 “민선8기 성과를 발판 삼아 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 나주 대도약을 완벽히 실현하겠다”고 밝혔다.나주 서미애 기자