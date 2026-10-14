김지용 중수청장 후보 “정치검사 1호는 윤석열…한동훈도”

김지용 중수청장 후보자 인사청문회 답변

이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.14 안주영 전문기자

세줄 요약 검찰개혁 동의 재확인과 중수청장 적임성 강조

정치검사 1호로 윤석열 전 대통령 지목

한동훈 포함 가능성 언급과 친윤 논란 부인

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김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자는 14일 검찰의 개혁 필요성에 동의한다는 입장을 재차 밝히며 ‘1호 정치검사’로 윤석열 전 대통령을 꼽았다.김 후보자는 이날 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 ‘검찰 내 정치검사 1호를 뽑는다면 누구를 뽑겠느냐’는 박덕흠 국민의힘 의원의 질문에 “제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데에는 제일 첫 번째일 것 같다”고 답했다.박 의원이 다른 인물을 더 꼽아보라고 요청하자 김 후보자는 “일일이 다 말씀드리긴 어렵다”면서도 한동훈 무소속 의원이 포함되느냐고 재차 묻자 “부정하긴 어려울 것 같다”고 했다.이날 청문회에서는 여권 주도의 검찰개혁 일환으로 출범하게 된 중수청의 초대 청장으로서 김 후보자가 개혁 취지에 공감하는지 확인하기 위한 질의가 이어졌다. 김 후보자는 과거 검찰 재직 당시 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)에 공개적으로 반대했으나, 중수청장 후보자로 지명된 후 입장을 선회했다.김 후보자는 이날 ‘친윤 검사가 아니냐’는 여야 의원들의 반복적인 질의에 번번이 “아니다”라며 부인했다. 윤 전 대통령이 검찰총장이던 시절 직무정지·징계청구에 반대하는 성명에 참여해 ‘친윤 검사’라는 논란이 일었다.김 후보자는 당시 직무 배제 명령의 절차가 부적정성을 고려했다는 점을 강조했다. 그는 성명에 참여한 이유를 묻는 김영진 행안위원장 질의에 “직무 배제 결정에 관해 당사자의 소명을 전혀 듣지 않은 상태였다”며 “비위 사실이 명백히 인정되더라도 당사자 소명 없이 무기한 정직과 같은 효과가 발생하는 직무 배제 명령을 내리는 게 현시점에서 맞냐는 점에 대해 의문점이 있었다”고 말했다.김 후보자는 여당과 임은정 광주지방중수청장, 범여권이 임명에 반대하고 있다는 지적에 대해서는 “많은 분께서 비판하는 말씀을 하신 걸 잘 알고 있다”며 “중수청장이라는 자리의 중요성이라든가 무게 때문에 그런 말씀을 많이 해주신 걸로 생각하고 저도 무겁게 받아들이고 있다”고 전했다.다만 김 후보자는 “제가 사건을 처리하면서 어떤 정치적 성향에 편중되지 않고 나름 소신 있게 처리했다고 자부하고 있다”며 “그래서 중수청을 운영하는 데 있어서 제가 부적격이라고 생각하지는 않는다”고 강조했다.그러면서 “임은정 광주지방중수청장도 중수청이 성공적으로 안착하는 것에 공감하고 있을 거라고 생각한다”며 “협력해서 잘 운영하겠다”고 했다.김 후보자는 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 혐의로 기소됐다가 무죄가 확정된 이광철 전 청와대 민정비서관 등에 사과의 뜻을 밝히기도 했다.정춘생 조국혁신당 의원이 이 사건을 기소하던 2021년 김 후보자가 대검 형사부장이었던 점을 지적하며 기소된 이들에게 사과할 의향이 있는지 묻자, 김 후보자는 “저에게 책임이 전혀 없다고 할 수는 없다”며 “개인적으로 사과드릴 용의가 충분히 있다”고 답했다.윤예림 기자