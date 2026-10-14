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서울 아침 기온 한 자릿수로… 움츠러든 시민들

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-10-14 13:25
입력 2026-10-14 13:25
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서울 아침 기온이 올가을 최저인 9.3도까지 내려간 14일 서울 중구 명동 거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자
서울 아침 기온이 올가을 최저인 9.3도까지 내려간 14일 서울 중구 명동 거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자


서울 아침 기온이 올가을 최저인 9.3도까지 내려간 14일 서울 중구 명동 거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.

이지훈 기자
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