사회 서울 아침 기온 한 자릿수로… 움츠러든 시민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/14/20261014500111 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-14 13:25 입력 2026-10-14 13:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울 아침 기온이 올가을 최저인 9.3도까지 내려간 14일 서울 중구 명동 거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자 서울 아침 기온이 올가을 최저인 9.3도까지 내려간 14일 서울 중구 명동 거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울 아침 기온이 올가을 최저를 기록한 날은? 13일 14일