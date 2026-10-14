부산시, 논란의 ‘퐁피두·라 스칼라’ 모두 철회…3개월 시민 숙의 결과

세줄 요약 퐁피두 분관·라 스칼라 공연 철회 결정

3개월 시민 숙의로 재정·공공성 재검토

대안으로 지역 미술관 역량 강화 추진

이미지 확대 전재수 부산시장이 14일 오전 부산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 퐁피두 부산센터 건립, 부산오페라하우스 개관 기념 ‘라 스칼라’ 초청 공연을 중단하겠다고 발표했다. 부산시 제공

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부산시가 ‘퐁피두 센터’ 부산 분관 건립, 부산오페라하우스 개관 기념 ‘라 스칼라’ 극장 초청 오페라 공연을 모두 중단하기로 했다. 전임 시장 때부터 찬반 논쟁이 이어졌던 이 사업들을 두고 시민 숙의를 진행한 결과다.전재수 부산시장은 14일 부산시청에서 기자회견을 열고 퐁피두 센터 건립과 라 스칼라 초청 공연을 추진하지 않기로 했다고 밝혔다.전 시장은 “전임 시장의 정책이라고 무조건 뒤집지 않고, 이미 시작된 일이기 때문에 그대로 받아들이지도 않겠다고 앞서 말씀드린 바 있다”며 “이번 결정은 시민과 지역 문화예술인, 전문가의 의견을 충분히 듣고 그 뜻에 따라 답을 찾은 것”이라고 밝혔다.시는 두 사업 추진 여부를 검토하기 위해 3달간 숙의 과정을 거쳤다. 퐁피두 센터와 관련해서는 시의원 2명이 공동단장을 맡은 18명 규모 정책점검단이 논의를 거쳐 무기명 의견서를 제출했다. 라스칼라 공연은 4차례 운영자문단 회의, 시민토론회와 1000명 대상 여론조사 등을 거쳤다. 두 사업 모두 문화협력위원회 심의, 타운홀미팅을 통해 각계 의견을 수렴했다.이 과정에서 퐁피두 센터와 관련해 8000만년 역사를 지닌 국가지질공원인 이기대 영구 시설물을 짓는 것은 편익 대비 대가가 크고, 퐁피두 측과의 계약에서 부산의 권리, 공공성을 충분히 확보하기 어렵다는 지적이 나왔다.사업계획 수립 용역에서 센터 건립에 약 1100억원, 매년 운영에 125억원이 들 것으로 제시됐지만, 이 분석 결과를 신뢰하기 어려워 시 재정이 감당할 수 있는지 재검토해야 한다는 의견도 많았다. 센터가 들어서면 지역 작가에게 어떤 기회가 생기고, 시민 문화 향유에는 어떻게 기여하는지 구체적이지 않다는 지적도 이번 결정에 영향을 미쳤다.시는 퐁피두 센터 건립을 철회하는 대신 시립미술관, 현대미술관의 전시·연구·소장 역량을 높이고, 해외 유수 미술관과의 교류를 확대하기로 했다. 또 북항에 전액 국비로 3000㎡ 규모 전시 공간이 있는 복합문화공간을 조성해 다양한 문화 행사를 열기로 했다.라 스칼라 공연은 시 재정 부담을 최소화할 여건이 마련되지 않아 중단하는 게 낫다고 판단했다. 사업비 100억원 중 40~50%를 기업 기부·협찬으로 충당할 계획이었지만, 예산 편성 등 준비를 본격화해야 할 시점까지 확약 규모가 이에 미치지 못했다는 게 시의 설명이다. 큰 비용을 들이는 공연이지만, 지역 예술인 참여와 교육, 인재양성으로 이어갈 방안이 충분치 못하다는 점도 고려됐다.시는 오페라하우스를 올해 말 준공하고 내년 한 해 동안 시설 안정성·성능 점검, 시범 공연 등을 거쳐 2028년 개관할 예정이다. 이후 운영 체계가 안정화되면 라 스칼라 등 세계적 수준의 초청 공연을 다시 검토하기로 했다.전 시장은 “이번 숙의는 부산의 문화가 나아갈 방향을 시민과 함께 찾는 과정이었다. 이번 결론에 아쉬움을 느끼는 분들의 기대와 제안도 앞으로의 정책에 소중히 담겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자