손발 묶여 숨진 딸…유족 “양재웅 병원 CCTV 영상 사라져” 분노

‘양재웅 병원’ 사망 유족, 국감 출석해 경찰 질타

이미지 확대 방송인 겸 정신건강의학과 전문의 양재웅씨가 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 복지부 등에 대한 종합 국정감사에 증인으로 출석해 자신의 병원에서 발생한 환자 사망 사고와 관련한 의원 질의에 답하고 있다. 2024.10.23 뉴스1

이미지 확대 13일 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기남ㆍ북부경찰청에 대한 국정감사에서 김홍근 경기남부경찰청장 직무대리가 위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.13 연합뉴스

세줄 요약 유족, 국감 출석해 경찰 초동수사 부실 지적

사망 직후 CCTV 21분 영상 누락 주장 제기

격리·강박 기록 조작 의혹, 재수사 촉구

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정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨가 운영했던 경기 부천의 한 정신병원에서 발생한 30대 여성 환자 사망 사건의 유족이 국정감사에 출석해 경찰의 부실한 초동수사를 비판했다.13일 국회 행정안전위원회의 경기남·북부경찰청 국정감사에 참고인으로 출석한 고인의 어머니 A씨는 “딸이 다이어트약 의존증을 치료하려 입원했다가 불과 17일 만에 격리실에서 숨졌다”며 “며칠 동안 배가 아프다며 응급실에 보내달라고 호소했지만 제대로 된 처치조차 받지 못했다”고 증언했다.이어 “딸이 얼마나 아프고 무서웠을지, 엄마를 얼마나 찾았을지 생각하면 지금도 가슴이 무너진다”며 “딸의 죽음에 대한 진실을 밝히기 위해 직접 증거를 찾아다니고 1인 시위까지 해야 했다”고 토로했다.A씨는 이날 경찰의 늑장 수사와 증거 확보 실패에 대해 지적했다.그는 “사망 직후 병원 측에 폐쇄회로(CC)TV를 요구해 12시간 만에 받았으나, 정작 딸이 숨져가던 새벽 시간대 21분간의 영상은 없는 상태였다”며 “그런데도 경찰은 사망 6개월이 지나서야 병원을 압수수색했고 이후 의사협회 감정이 늦어진다는 이유로 수사를 멈춰 세웠다”고 경찰의 초동수사를 질타했다.그러면서 “경찰이 수사를 멈춘 사이 국가인권위원회가 간호 기록 허위 기재와 의사 지시 없는 불법 강박 사실을 먼저 밝혀냈다”며 “압수수색까지 한 경찰이 그동안 무엇을 했는지 묻고 싶다”고 꼬집었다.유족은 이날 ▲의사의 직접적인 격리·강박 지시 및 기록 조작 방지 ▲격리실 CCTV 의무 보존 및 유족 즉각 제공 ▲폐쇄병동 외부 감시 체계 구축 등을 요구하며 철저한 재수사와 책임자 처벌을 촉구했다.고인은 다이어트약 중독 치료를 위해 2024년 5월에 이 병원에 입원한 뒤 17일 만에 급성 가성 장폐색으로 숨졌다. 고인의 담당 주치의와 40~50대 간호사 4명 등 5명은 고인을 안정실에 손발을 결박한 채 약물을 투약하고 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.양재웅씨가 운영하던 병원은 지난 4월 폐업 신고를 했다.김예지 국민의힘 의원은 이날 “사건 발생 직후 전자 의무 기록과 접속 기록을 신속히 확보했다면 기록 변경 여부를 확인할 수 있었음에도 부천원미경찰서가 이를 방치했다”며 “당시 수사를 지휘했던 책임자가 현재 경기남부청 수사심의계장으로 영전한 사실에 대해서도 철저한 검증이 필요하다”고 지적했다.강명구 국민의힘 의원도 “경찰이 6개월간 제대로 된 수사를 하지 않다가 인권위 조사 이후에야 뒤늦게 재조사에 나섰다”며 “당시 초동수사 책임자가 현재 수사를 지휘하는 자리에 있는 것이 사실이라면 이는 사건 암장이자 전형적인 ‘제 식구 감싸기’”라고 비판했다.이에 대해 김홍근 경기남부청장 직무대리는 사건 당일 전자 기록 등을 확보하지 못한 초동수사 미흡을 일부 인정하면서 수사 책임자의 징계 등 조치에 대해 “명확히 잘못된 부분을 따진 뒤 입장을 정리하겠다”고 답했다.윤예림 기자