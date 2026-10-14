메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

새벽 성주 농막·경산 공장 화재…1명 부상

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상화 기자
수정 2026-10-14 08:23
입력 2026-10-14 08:23
세줄 요약
  • 성주 농막 화재로 50대 남성 중화상
  • 경산 공장 화재, 인접 공장·폐목재 확산
  • 소방 장비·인력 투입, 진화 작업 지속
이미지 확대
14일 오전 경산시 압량의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공.
14일 오전 경산시 압량의 한 공장에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공.


14일 경북의 농막과 공장에서 화재가 잇따랐다.

이날 오전 5시 6분쯤 경북 성주군 벽진면 한 농막에서 불이 나 농막에 있던 50대 남성이 중화상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

불은 컨테이너 농막 1동과 비닐하우스, 가재도구 등을 태우고 1시간 30여분 만에 진화됐다.

앞서 오전 2시 16분쯤엔 경산시 압량읍의 공장에서 불이 나 소방 당국이 장비 18대와 인력 36명을 동원해 진화작업을 벌이고 있다.

불은 인접한 자동차 정비, 폐목재 처리 공장 두 곳의 건물 2동과 폐목재 약 190t, 파쇄기 등을 태웠다. 인명피해는 발생하지 않았다.



소방 당국은 폐목재 등 많은 가연물 연소로 화재 완전 진압까지 시간이 걸릴 것으로 예상한다.

성주·경산 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성주군 농막 화재로 발생한 인명피해는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기