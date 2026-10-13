“4살 딸 찾아달라” 경찰에 거듭 호소했지만…제주서 숨진 채 발견

호주서 양육권 인정받은 어머니

국내 경찰에 딸 안전 확인 요청

거듭된 호소에도 소재파악 미온적

앞선 아동학대 의심 신고도 미안내

제주서 아버지와 끝내 숨진채 발견

이미지 확대 제주경찰청 현관 입구 모습. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 호주 법원 양육권 인정 뒤 한국서 실종·수색

경찰에 반복 요청했으나 제주 차량서 사망 발견

아동학대 의심 신고·현장조사 미고지 논란

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호주 법원에서 양육권을 인정받은 어머니가 딸을 찾기 위해 국내 경찰에 여러 차례 도움을 요청했지만, 네 살 딸은 끝내 숨진 채 발견됐다고 연합뉴스가 13일 보도했다. 유족은 앞서 아동학대 의심 신고까지 있었는데도 경찰이 소극적으로 대응해 비극을 막지 못했다고 주장했다.보도에 따르면 12일 오후 6시 8분쯤 제주 서귀포시 표선면에 주차된 차량에서 40대 A씨와 네 살 딸이 숨진 채 발견됐다.유족에 따르면 A씨는 사고 후 외상 후 스트레스 장애를 앓아 우울증 약을 여러 개 처방받고 있었으며, 호주에서 아내 B씨가 제기한 이혼 소송 중 양육권 문제가 불거지자 지난해 10월 말 무작정 딸을 데리고 서울에 왔다.B씨는 지난 3월 30일 호주에서 열린 양육권 재판에서 승소하고 강제집행을 허가받은 뒤 딸을 찾으러 한국에 왔지만, A씨는 이미 서울에서 서귀포시로 이동한 상태였다.B씨는 4월 초 서귀포경찰서에 실종신고를 하고 양육권 강제집행을 도와달라고 요청했는데, 당시 경찰이 A씨의 위치를 파악하지 못한 채 영상통화만 하고 딸이 잘 있다는 취지로 안내했다.B씨가 딸의 정확한 소재와 학대 흔적을 확인하고 아버지와 분리해 달라고 거듭 요청한 뒤에야 경찰은 같은 달 A씨와 딸을 파출소로 불러 신변을 확인했다.이후 여러 사정 때문에 호주로 돌아간 B씨는 대사관을 통해 관계기관에 딸의 소재와 안전을 계속 확인해 달라고 요청했다. 이 과정에서 B씨는 3월 22일 A씨를 상대로 “아이가 계속 운다”는 내용의 아동학대 의심 신고가 접수돼 경찰이 서귀포시와 함께 두 차례 현장조사를 했다는 사실을 알게 됐다. 4월 한국에서 실종신고를 냈을 당시 경찰에게선 듣지 못한 내용이었다.그러던 중 B씨는 지난 2일 A씨가 딸이 다니던 서귀포시의 한 어린이집에 “미국으로 가게 돼 더는 등원하지 않겠다”는 취지로 연락했다는 소식을 접했다.B씨는 즉시 호주 대사관을 통해 현지 법원에 긴급 조치를 요청했고, 이튿날인 3일 열린 재판에서 딸의 여권을 취소하는 결정을 받아 아이의 출국을 막았다.또 B씨는 제주경찰청에 아이의 소재 파악과 안전 조치를 요청했다. 당시 B씨는 A씨가 정신건강 문제로 처방받은 약을 제대로 복용하지 않고 있으며, 딸과 미국으로 출국하겠다는 등 이상 행동을 보여 아이가 걱정된다고 알렸지만 딸이 숨진 채 발견된 지 하루가 지난 13일까지 아무런 연락을 받지 못했다고 한다.B씨는 13일 경찰 조사에서 과거 아동학대 의심 신고 사실을 왜 알려주지 않았는지 묻자 “확인을 안 했다. 죄송하다”는 답변을 들었다고 전했다. 아동학대 의심 접수 후 현장조사를 거친 뒤 결과보고서가 작성되지 않은 이유에 대해서는 설명을 듣지 못했다고 했다.그는 “제가 무엇을 더 할 수 있었냐”며 “타국에서 매일 관계 기관에 연락했고 경찰에 사정했지만 결국 이런 일이 발생했다”고 분통을 터뜨렸다.이에 대해 경찰 관계자는 “추후 관련 내용을 정리해 말하겠다”고 밝혔다.권윤희 기자