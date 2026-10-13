아침 최저 5도까지 기온 ‘뚝’…비 그치고 찾아온 가을추위

서울 아침 9도…올가을 들어 가장 쌀쌀

강한 바람에 체감온도 뚝…일교차 15도

이미지 확대 가을비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물드는 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 북쪽 찬 공기 유입, 전국 기온 급락

서울 아침 9도, 강원 산지 3도 예보

강한 바람과 큰 일교차, 건강 유의

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가을비가 그친 뒤 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 하루 만에 5~10도가량 떨어지겠다. 서울의 아침 최저기온은 9도까지 내려가 올가을 들어 가장 쌀쌀한 날씨를 보이겠다.13일 기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 비가 내린 가운데 14일은 저기압 뒤로 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 크게 낮아지고 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아지겠다. 비가 잦아들면서 북서쪽에서 찬 공기가 비구름 뒤로 강하게 밀려내려오며 기온이 급락할 전망이다.이날 낮 최고기온은 서울 22도, 춘천 19도, 전주 18도, 대관령 15도에 머물렀다. 전날 서울의 낮 최고기온이 30.1도까지 올라 119년 만에 가장 더운 10월 날씨를 기록하는 등 전국 곳곳에서 10월 최고기온 기록이 잇따라 경신됐지만 하루 만에 기온이 5~10도가량 낮아진 것이다.밤사이 찬 공기가 더욱 강하게 유입되면서 14일 아침 기온은 전날보다 10도가량 더 떨어지겠다. 서울과 경북권 9도, 전라권 10도, 충청권 7도, 강원 산지인 대관령과 태백은 3도까지 내려가는 등 전국의 아침 최저기온은 5~14도로 예보됐다. 강한 바람까지 더해져 실제 느끼는 추위는 더욱 심하겠다. 다만 낮에는 기온이 17~22도까지 오르면서 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다.목요일인 15일에도 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다. 아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 20~24도로 예상된다. 강원 일부 산지에는 서리가 내리는 곳도 있겠다.갑작스러운 추위는 주 후반부터 점차 누그러질 전망이다. 16일 아침 최저기온은 7~15도, 낮 최고기온은 22~25도로 오르면서 평년보다 2~3도가량 높은 수준을 보이겠다. 당분간 기온 변동 폭이 크고 낮과 밤의 기온 차도 크게 벌어지는 만큼 건강 관리 유의가 필요하겠다.이지 기자