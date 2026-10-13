“산에서 애들 줄세워 얼굴 때리더라” 충격 목격담…집단폭행 의혹 터졌다 [이슈픽]

김포서 중학생 집단 폭행 의혹

김포교육지원청 “피해자 확인 못해”

이미지 확대 경기 김포시의 한 야산에서 중학생들이 또래 학생들을 집단 폭행했다는 목격담이 온라인에서 확산하면서 교육당국이 사실관계 확인에 나섰다. 당근 게시글 캡처

세줄 요약 김포 야산 중학생 집단폭행 목격담 온라인 확산

경찰 출동했으나 현장 학생 없어 사건 종결

교육당국 면담·순찰 강화, 사실관계 확인 중

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경기 김포시의 한 야산에서 중학생들이 또래 학생들을 집단 폭행했다는 목격담이 온라인에서 확산하면서 교육당국이 사실관계 확인에 나섰다.13일 김포교육지원청과 온라인 커뮤니티 등에 따르면 지난 2일 김포지역 온라인 커뮤니티에는 ‘심각합니다. 풍무동 중학생 15명 정도 산에서 폭행 현장’이라는 제목의 글이 올라왔다.글은 지난 2일 오후 4~5시쯤 김포시 풍무동 신동아·한화아파트 뒷산에서 교복 차림의 중학생 15명가량이 다른 학생들을 줄 세워 얼굴을 때리는 장면을 봤다는 내용이었다.작성자 A씨는 “산길에서 남색 교복을 입은 15명 정도가 모여 있다는 이야기를 (현장을) 지나가던 지인에게 들었다”며 “지인의 말로는 무리 중 사복을 입은 학생이 앞장서는 듯했고, 다른 학생들은 그를 따라다녔다고 한다”고 전했다.이어 “산에서 담배를 피우고, 망을 보고, 다른 학생들을 줄 세워 얼굴을 때리는 모습이 목격됐다”며 “맞은 학생들은 상대적으로 약해 보였다고 한다”고 했다.A씨 지인은 학생 수가 많아 직접 말리기 어렵다고 판단해 경찰에 신고했다. 그러나 경찰이 현장에 도착했을 때 학생들은 이미 사라진 뒤였다. 경찰은 폭행 흔적이 발견되지 않아 현장에서 사건을 종결한 것으로 전해졌다.학교 조사도 결론을 내지 못했다. 김포교육지원청은 사진에서 신원이 특정된 학생들을 대상으로 면담을 진행했으나, 현재까지 폭행 피해를 당했거나 폭행에 가담한 것으로 확인된 학생은 없는 상태다.김포교육지원청은 일단 특정된 학생들의 부모에게 관련 내용을 알리고 학교 주변 순찰 활동을 강화하기로 했다.김포교육지원청 관계자는 “추후 피해 학생이 확인될 가능성을 고려해 학생 상담 등 소통 창구를 열어 두고 있다”며 “누리꾼 주장과 다르게 현재까지 폭행 사실이 확인되지는 않고 있으나, 진상 파악에 힘쓰겠다”고 밝혔다.주민들은 철저한 조사를 촉구하고 있다. 온라인 커뮤니티에서는 “그냥 넘어가면 안 될 것 같다”, “공론화시켜서 학교폭력 당한 아이를 보호해야 한다”, “학교에서도 어떤 조치가 있어야 한다. 이렇게 그냥 지나가서는 절대 안 된다”는 반응이 나왔다.윤예림 기자