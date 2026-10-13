인천 홈플러스 칼부림 60대男 가방서 “흉기 10개 이상”… 전자발찌 착용 기간 중 범행

세줄 요약 60대 남성, 인천 홈플러스서 흉기 난동

20대 여성 심정지, 이용객 7명도 부상

전자발찌 착용 중 범행, 흉기 10개 이상

이미지 확대 13일 인천 남동구 구월동의 한 대형 복합상업시설에서 흉기 난동 사건이 발생한 가운데 구급대원들이 피해자를 이송하고 있다. 2026.10.13 뉴시스

이미지 확대 13일 인천 남동구 구월동의 한 대형 복합상업시설에서 흉기 난동 사건이 발생한 가운데 경찰 과학수사대가 출입통제선을 설치하고 있다. 2026.10.13 뉴시스

이미지 확대 13일 인천 남동구 구월동의 한 대형 복합상업시설에서 흉기 난동을 벌인 남성이 최근 흉기 소지 혐의로 조사를 받았던 것으로 파악됐다. 사진은 해당 남성이 지난달 15일 인천의 한 병원 앞에서 1위 신위를 벌이며 붙여 놓은 항의 피켓. 2026.10.13 뉴시스

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인천의 한 대형마트에서 흉기 난동(칼부림)을 벌여 심정지 1명을 포함해 8명을 다치게 한 60대 남성이 이번 범행에 앞서 흉기 소지 혐의로 입건돼 조사를 받았던 것으로 전해졌다.13일 뉴시스에 따르면 이날 오후 홈플러스 인천 구월점이 입점한 상업시설에서 발생한 칼부림 사건 피의자 A씨는 지난달 인천 계양구의 한 병원 앞에서 흉기를 소지한 혐의로 경찰에 입건됐다.A씨는 무좀 치료를 받았으나 증상이 나아지지 않았다는 이유로 지난 8월 중순부터 해당 병원 앞에서 약 2개월간 1인 시위를 벌여온 것으로 파악됐다.이 과정에서 지난달 A씨가 흉기를 소지하고 있다는 시민의 신고가 경찰에 접수됐고, 계양경찰서는 A씨를 입건해 최근 관련 혐의에 대한 조사를 진행했다.A씨는 위치추적 전자장치(전자발찌) 착용 기간 중 이번 칼부림 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 그는 살인미수로 징역 4년을 선고받아 복역했던 것으로 알려졌다.인천 남동경찰서는 이날 인천 남동구 구월동에 있는 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 8명을 다치게 한 혐의를 받는 A씨를 체포해 조사하고 있다.사건이 발생한 건물은 지하 4층~지상 6층짜리 대형 복합상업시설로, 홈플러스와 CGV 영화관을 비롯해 음식점과 패스트푸드점, 각종 판매시설 등이 입점해 있다.A씨는 홈플러스 매장이 위치한 지하 2층부터 다른 점포들이 입점해 있는 지상 2층까지 에스컬레이터를 타고 이동하면서 흉기를 휘두르다가 이용객들에 의해 제압된 것으로 파악됐다.목격자들에 따르면 A씨는 양손에 흉기를 묶은 상태로 범행한 것으로 알려졌다.당시 사건 현장을 목격한 30대 게임샵 사장 A씨는 “양손에 칼을 묶은 피의자가 2층 식당가에서 식사 중이던 시민들을 찔렀다”며 “경찰에 잡혔을 때 가방에서는 칼이 10종류 이상 나왔다”고 뉴시스에 말했다.현재까지 파악된 부상자 8명 중 20대 여성 1명은 심정지로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.나머지 피해자 7명은 20대 여성 2명, 30대 남성 1명, 40대 여성 3명, 50대 여성 1명으로 5개 병원에 이송돼 치료받고 있다.이정수 기자