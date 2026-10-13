한 달 만에 마주 앉는 포스코 노사…임금 교섭 돌파구 찾을까

이달 초 임원 선거 이후 3차례 실무교섭 열려

이미지 확대 빨간불 켜진 포스코 포항제철소. 연합뉴스

세줄 요약 한 달 만에 재개된 포스코 임금 본교섭

노조 7.1% 인상 요구, 사측 2.0% 제시

교섭 장기화 시 3차 부분파업 가능성

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포스코 노사의 임금 본교섭이 약 한 달 만에 재개된다.13일 포스코 노사에 따르면 양측은 14일 오후 2시 경북 포항의 본사에서 임금과 관련한 본교섭을 한다.이번 교섭은 지난달 15일 양측이 임금 교섭을 중지한 이후 약 한 달 만에 진행된다.이에 앞서 양측은 지난 7일, 8일에 이어 13일에도 실무교섭을 진행했다.양측 실무 교섭 내용은 아직 드러나지 않았지만 현재까지 확실한 합의점을 찾지는 못한 것으로 알려졌다.그동안 노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구했다.회사는 기본급 2.0% 인상, 목표달성 격려금 350만원과 지역사랑상품권 50만원, 근속기념축하금 인상범위 확대 등을 제시한 상태다.한국노총 금속노련 포스코노동조합은 회사 측과 임금 협상에 난항을 겪다가 지난달에 2차에 걸쳐 부분파업을 벌였다.이후 이달 2일 차기 노조 집행부 구성을 위한 임원 선거가 진행되면서 노사 양측의 임금 교섭이 중단됐다.차기 노조 임원 선거에서는 현 집행부의 김성호 위원장이 당선됐다.선거 이후에 쟁의대책위원회 조직을 재정비한 포스코노조는 회사 측 제시안과 교섭 태도에 따라 규모를 확대한 3차 부분파업에도 들어갈 수 있다고 밝혔다.노조 쟁의대책위는 “사측이 기약 없는 시간 끌기로 이어간다면 노조는 모든 역량을 3차 부분파업 준비에 집중하고 쟁의 수위를 높이겠다”고 설명했다.포항 김상화 기자