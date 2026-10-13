“손흥민 왕따” “너도 96라인?” 황당 AI 영상…대한축구협회 “제발 자제를”

대표팀 불화설에 네티즌 ‘악플’ 테러

‘찌라시’ 확산하고 유튜브엔 ‘허위 AI 영상’

협회 “도 넘은 인신공격…대표팀에 도움 안 돼”

이미지 확대 한국 축구대표팀 1996년생 동갑내기 3인방 황인범(왼쪽부터), 김민재, 황희찬. 연합뉴스

이미지 확대 대한축구협회(KFA)가 축구 국가대표팀 선수들 간의 불화설을 둘러싸고 인터넷 커뮤니티와 소셜미디어(SNS), 유튜브 등에서 대표팀을 둘러싼 근거 없는 유언비어가 확산하자 “자제해달라”고 호소했다. 자료 : 대한축구협회 공식 인스타그램

세줄 요약 손흥민·96라인 불화설, 온라인서 급속 확산

대한축구협회, 허위 루머·딥페이크 자제 호소

무단 합성물·악플에 법적 대응 예고

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축구 국가대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)과 이른바 ‘96라인’ 간의 불화설이 불거진 뒤 인터넷 커뮤니티와 소셜미디어(SNS), 유튜브 등에서 대표팀을 둘러싼 근거 없는 유언비어가 확산하자 대한축구협회(KFA)가 “자제해달라”고 호소했다. 협회는 특히 인공지능(AI)으로 선수들의 얼굴을 합성해 허위사실을 유포하는 행위에 대해 엄중한 대응을 예고했다.협회는 13일 공식 SNS에 올린 호소문을 통해 “최근 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 대표팀 선수들에 대한 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산되고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다”며 이같이 밝혔다.협회는 “선수들의 경기력과 대표팀 운영에 대한 팬 여러분의 다양한 의견과 비판을 존중한다”면서도 “사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표하며, 자제를 간곡히 부탁드린다”고 강조했다.이어 “일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수단 내부의 불화를 기정사실화하거나, 사실과 다른 이른바 ‘증권가 루머’를 유포하는 행위, 딥페이크 영상 등을 통해 선수를 조롱하고 명예를 훼손하는 행위가 이어지고 있다”고 지적했다.또 “나아가 선수 개인의 SNS와 소속팀 계정에까지 찾아가 인신공격을 하거나 퇴출을 요구하는 등 비난의 수위가 도를 넘고 있다”고 덧붙였다.협회는 “이러한 행위는 정당한 비판의 범위를 넘어 선수 개인에게 심각한 정신적 부담을 줄 수 있으며, 대한민국 축구 전체에도 결코 도움이 되지 않는다”고 지적했다.아울러 “협회의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해서도 엄중히 대응하겠다”라고 밝혔다.앞서 모레노 감독이 이끄는 축구대표팀이 국내에서 A매치 4연전을 치른 뒤 대표팀의 주축이자 고참급인 ‘96라인’ 김민재(29·바이에른 뮌헨)와 황인범(29·FC 포르투), 황희찬(29·FC 샬케 04)이 대표팀 은퇴를 고려하고 있다는 보도가 나오면서 대표팀 내 불화설이 제기됐다.일부 언론들은 대표팀 관계자들을 인용해 ‘96라인’ 선수들이 9년째 주장 완장을 차고 있는 손흥민의 리더십에 불만을 품고 있으며, 자신들이 겪고 있는 문제를 협회가 해결해주지 못하자 대표팀 은퇴 의사를 밝혔으나 현영민 전력강화위원장이 만류했다고 보도했다.황인범은 취재진과 만나 대표팀 은퇴설을 부인했지만, 이후 여러 언론을 통해 선수들 간의 불화설이 구체적으로 보도됐다. 온라인 커뮤니티와 SNS, 유튜브 등에는 손흥민과 김민재, 황인범, 황희찬은 물론 이강인(25·아틀레티코 마드리드) 등 다른 선수들까지 언급된 ‘찌라시’와 이들의 얼굴을 무단 합성해 확인되지 않은 유언비어를 퍼뜨리는 영상이 확산했다.네티즌들은 한술 더 떠 선수들의 개인 SNS를 비롯해 소속 구단의 공식 SNS에까지 몰려가 악플을 달았다. 이에 이강인의 소속사 더블랙레이블은 “현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며 사실무근”이라며 법적 대응을 예고했다.김소라 기자