영덕 교정시설 유치 후보지 3곳 압축… 군민 여론이 관건

내달 4일까지 유치 제안서

이미지 확대 영덕군청 전경

세줄 요약 교정시설 유치 후보지 3곳 압축, 법무부 신청

남산2리·성내4리·벌영1리 선정, 적정성 검토

공청회·여론조사·군의회 동의 뒤 최종 제안

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경북 영덕군은 법무부가 추진하는 교정시설 후보지로 3곳을 정해 의향서의 일종인 신청서를 법무부에 냈다.영덕군은 여론조사와 군의회 동의를 거쳐 다음 달 4일까지 최종 유치 제안서를 낼 계획이다.13일 영덕군에 따르면 군은 교정시설 조성 공모 후보지로 신청한 4개 마을을 상대로 부지 적정성과 접근성, 기반시설 등을 검토해 군정조정위원회를 거쳐 ▲영덕읍 남산2리 ▲영해면 성내4리 ▲영해면 벌영1리를 후보지로 선정했다.이에 따라 법무부가 정한 기한인 지난 12일까지 3곳을 후보지로 정한 신청서를 제출했다.법무부는 지방자치단체별로 최대 3곳을 신청할 수 있도록 공고했다.군은 19일에 영해면과 영덕읍에서 각각 공청회를 열어 의견을 수렴한 뒤 20일부터 22일까지 군민 대상 여론조사를 하고 군의회 동의를 거쳐 다음 달 4일까지 법무부에 유치 제안서를 낸다.법무부는 신규 교정시설 4곳을 짓기 위해 전국 지자체의 유치 제안서를 받아 평가한 뒤 12월에 후보지를 선정한다.군 관계자는 “후보지 선정은 법무부 공모 신청을 위한 사전 절차이고 신청서는 일종의 의향서”라며 “앞으로 의견 수렴 과정에서 유치 제안서를 낼 후보지가 줄어들 수도 있다”고 설명했다.영덕 김상화 기자