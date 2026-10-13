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영덕 교정시설 유치 후보지 3곳 압축… 군민 여론이 관건

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김상화 기자
수정 2026-10-13 15:11
입력 2026-10-13 15:11

내달 4일까지 유치 제안서

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영덕군청 전경
영덕군청 전경


경북 영덕군은 법무부가 추진하는 교정시설 후보지로 3곳을 정해 의향서의 일종인 신청서를 법무부에 냈다.

영덕군은 여론조사와 군의회 동의를 거쳐 다음 달 4일까지 최종 유치 제안서를 낼 계획이다.

13일 영덕군에 따르면 군은 교정시설 조성 공모 후보지로 신청한 4개 마을을 상대로 부지 적정성과 접근성, 기반시설 등을 검토해 군정조정위원회를 거쳐 ▲영덕읍 남산2리 ▲영해면 성내4리 ▲영해면 벌영1리를 후보지로 선정했다.

이에 따라 법무부가 정한 기한인 지난 12일까지 3곳을 후보지로 정한 신청서를 제출했다.

법무부는 지방자치단체별로 최대 3곳을 신청할 수 있도록 공고했다.

군은 19일에 영해면과 영덕읍에서 각각 공청회를 열어 의견을 수렴한 뒤 20일부터 22일까지 군민 대상 여론조사를 하고 군의회 동의를 거쳐 다음 달 4일까지 법무부에 유치 제안서를 낸다.

법무부는 신규 교정시설 4곳을 짓기 위해 전국 지자체의 유치 제안서를 받아 평가한 뒤 12월에 후보지를 선정한다.
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군 관계자는 “후보지 선정은 법무부 공모 신청을 위한 사전 절차이고 신청서는 일종의 의향서”라며 “앞으로 의견 수렴 과정에서 유치 제안서를 낼 후보지가 줄어들 수도 있다”고 설명했다.

영덕 김상화 기자
세줄 요약
  • 교정시설 유치 후보지 3곳 압축, 법무부 신청
  • 남산2리·성내4리·벌영1리 선정, 적정성 검토
  • 공청회·여론조사·군의회 동의 뒤 최종 제안
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