새만금 수변도시 1차 공급 결과 ‘48.8%’ 분양

세줄 요약 45필지 중 22필지 낙찰, 분양률 48.8% 기록

주거전용 35필지 중 14필지, 점포겸용 8필지 계약

점포겸용 80% 낙찰률로 높은 관심 확인

이미지 확대 새만금 수변도시 조감도. 새만금개발공사 제공

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새만금 스마트 수변도시 1공구 단독주택용지 1차 공급 결과 45필지 중 22필지가 낙찰됐다.새만금개발공사는 2026년 하반기 1차 공급 결과, 주거전용 35필지 중 14필지, 점포겸용 10필지 중 8필지가 낙찰돼 계약이 체결됐다고 13일 밝혔다.분양률은 48.8%로 최근 3개년 최고가 방식 전국 평균 분양률 41.5%를 웃돌았다.점포겸용 필지는 80%의 낙찰률로 관심이 집중됐다.1차 공급에서 낙찰되지 않은 잔여 23필지는 재공고가 진행된다.2차 공고는 10월 13일부터 26일까지, 입찰은 10월 20일부터 26일까지 진행될 예정이다.입찰 및 낙찰자 발표 등 세부 일정은 공고문을 통해 순차적으로 안내된다.공사 관계자는 “1차 공급에서 보여주신 수요자들의 높은 관심에 감사드리며 잔여필지도 차질 없이 공급해 새만금 수변도시가 전북을 대표하는 정주 공간으로 자리매김하도록 만들겠다”고 말했다.설정욱 기자