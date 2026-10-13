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“세쌍둥이 출산을 축하합니다”…안양시 출산금 1,600만원 지급

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안승순 기자
수정 2026-10-13 13:26
입력 2026-10-13 13:26
세줄 요약
  • 세쌍둥이 가정 방문, 출산 축하와 격려
  • 안양시 출산지원금 총 1600만원 분할 지급
  • 뉴젠스, 3년간 1080만원 후원 약속
최대호, “행복한 다둥이 가정 꾸려가도록 필요한 지원하겠다”

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김재일 뉴젠스 대표(왼쪽 첫번째) 최대호 안양시장(왼쪽 두번째) 배해동 안양과천상공회의소 회장(오른쪽 첫번째)이 만안구 석수2동에 거주하는 세쌍둥이 가정을 12일 오후 축하방문하고 기념사진을 찍고 있다. 안양시 제공
김재일 뉴젠스 대표(왼쪽 첫번째) 최대호 안양시장(왼쪽 두번째) 배해동 안양과천상공회의소 회장(오른쪽 첫번째)이 만안구 석수2동에 거주하는 세쌍둥이 가정을 12일 오후 축하방문하고 기념사진을 찍고 있다. 안양시 제공


최대호 경기 안양시장과 배해동 안양과천상공회의소 회장, 김재일 ㈜뉴젠스 대표가 12일 만안구 석수2동에 사는 세쌍둥이 가정을 방문해 ​아이들의 탄생을 축하하고 가족을 격려했다.

안양시는 <안양시 출산지원에 관한 조례>에 따라 해당 가정에 총 1,600만원의 출산지원금을 분할 지급한다.

데이터센터 및 5세대 이동통신(5G) 특화망 솔루션을 제공하는 지역 기업인 ㈜뉴젠스는 다둥이 가정의 양육 부담을 덜기 위해 이 가정에 3년간 매월 30만원씩 총 1,080만원의 후원금을 지원하기로 했다.

최대호 시장은 “​다둥이 가정이 아이를 건강하게 키우며 행복한 가정을 꾸려갈 수 있도록 지역사회와 함께 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.



안양시는 앞으로도 출산·양육 가정의 경제적 부담을 덜고 아이 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 다양한 출산·양육 지원정책을 추진할 계획이다.

안승순 기자
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