“세쌍둥이 출산을 축하합니다”…안양시 출산금 1,600만원 지급

세줄 요약
- 세쌍둥이 가정 방문, 출산 축하와 격려
- 안양시 출산지원금 총 1600만원 분할 지급
- 뉴젠스, 3년간 1080만원 후원 약속
최대호 경기 안양시장과 배해동 안양과천상공회의소 회장, 김재일 ㈜뉴젠스 대표가 12일 만안구 석수2동에 사는 세쌍둥이 가정을 방문해 아이들의 탄생을 축하하고 가족을 격려했다.
안양시는 <안양시 출산지원에 관한 조례>에 따라 해당 가정에 총 1,600만원의 출산지원금을 분할 지급한다.
데이터센터 및 5세대 이동통신(5G) 특화망 솔루션을 제공하는 지역 기업인 ㈜뉴젠스는 다둥이 가정의 양육 부담을 덜기 위해 이 가정에 3년간 매월 30만원씩 총 1,080만원의 후원금을 지원하기로 했다.
최대호 시장은 “다둥이 가정이 아이를 건강하게 키우며 행복한 가정을 꾸려갈 수 있도록 지역사회와 함께 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
안양시는 앞으로도 출산·양육 가정의 경제적 부담을 덜고 아이 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 다양한 출산·양육 지원정책을 추진할 계획이다.
안승순 기자
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