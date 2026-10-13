치맥부터 빵·커피까지… 구미 푸드페스티벌 17일 개막

세줄 요약 송정맛길 1.5㎞서 푸드페스티벌 개막

아홉 테마존·200여 메뉴로 미식 구성

코스튬 콘테스트 첫 도입, 상금 560만원

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경북 구미시는 ‘2026 구미 푸드페스티벌’을 개최한다고 13일 밝혔다.행사는 오는 17일부터 이틀간 송정맛길 1.5㎞ 구간에서 열린다.구미 별미를 맛볼 수 있는 로컬맛집 존, 빵과 커피를 즐기는 카페 존, 라거와 치킨을 즐기는 치맥 존 등 아홉 가지 테마로 꾸며진 행사장에는 200여 가지 메뉴와 다채로운 즐길 거리가 마련돼 있다.방문객들의 볼거리를 늘리고자 올해는 코스튬 콘테스트가 첫선을 보인다.누구나 참여할 수 있으며 개성 넘치는 캐릭터의 런웨이와 퍼포먼스를 선보이는 참가자에게는 총 560만원의 상금을 준다.또 현장에서는 낮부터 밤까지 다양한 공연과 식품박람회, 독서문화제, Mr.금오대회, 버스킹 경연 등도 이어진다.김장호 구미시장은 “가족·친구·연인과 구미의 다양한 맛과 가을의 낭만을 즐기시길 바란다. 다시 찾고 싶은 축제가 되도록 안전과 편의를 세심히 챙기겠다”고 말했다.구미 김상화 기자