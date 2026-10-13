나주영산강축제 54만명 홀렸다…역사·꽃·공연에 상권까지 ‘활짝’

닷새간 54만명 방문…개막일 9만명 인파 몰려 대성황

12만평 꽃정원·왕건 장화왕후 뮤지컬·블랙이글스 호응

지역상권 연계 소비 이벤트 도입…경제와 환경 두토끼

이미지 확대 지난 7일 개막한 ‘2026 나주영산강축제’에 9만여 명의 방문객이 몰려 축제장을 가득 메웠다. 나주시 제공

이미지 확대 ‘2026 나주영산강축제’ 개막을 축하하는 불꽃쇼가 영산강의 밤하늘을 화려하게 수놓고 있다. 나주시 제공

이미지 확대 나주시 도시재생 홍보관의 ‘나주의 맛을 만나보세요!’ 코너에서 도시재생 상생상가 입점 업체들이 나주배 과실주와 배잼, 골드브루 커피 등 지역 특색을 담은 상품을 선보여 관람객들의 눈길을 끌었다.

이미지 확대 ‘정보석이 나주에 떴다’ 코너에서 배우 정보석의 아들이 운영하는 우주제빵소가 소개돼 관람객들에게 큰 인기를 끌었다.

세줄 요약 닷새간 54만명 방문, 나주 대표축제 위상 확인

역사 서사 공연·시민 행렬, 지역 정체성 부각

꽃정원·에어쇼·먹거리로 가족 관람객 흡인

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천년 고도 나주의 역사와 영산강의 자연경관을 한데 엮은 ‘2026 나주영산강축제’가 닷새간 54만명의 발길을 끌어모으며 막을 내렸다.지난해 관람객 52만명을 넘어선 이번 축제는 나주 고유의 역사·문화 콘텐츠와 12만평 꽃정원, 대형 공연을 앞세워 가을 대표 축제로서의 가능성을 넓혔다.축제장 안의 열기를 원도심과 영산포, 빛가람동 등 지역 상권으로 확산하고 친환경 운영을 강화한 점도 눈길을 끌었다.13일 나주시에 따르면 지난 7일부터 11일까지 영산강정원 일원에서 열린 이번 축제에는 모두 54만명이 방문했다. 개막 첫날에만 9만명이 몰렸으며, 수도권과 경상권, 제주 등 전국 각지에서 관람객이 찾아 축제장을 달궜다.흥행의 중심에는 나주의 역사와 설화를 현대적으로 재해석한 문화 콘텐츠가 있었다. 고려 태조 왕건과 장화왕후의 서사를 담은 창작뮤지컬 ‘왕후, 장화’와 영산강 앙암바위 설화를 무대에 옮긴 ‘아랑사 아비사’가 관람객의 호응을 얻었다. 시민들이 직접 참여한 ‘천년나주목사 부임행차 행렬’은 조선시대 나주목의 위상과 전통문화를 생생하게 되살렸다. 나주의 역사적 자산을 단순한 전시가 아닌 공연과 체험으로 풀어내 지역 정체성을 알렸다는 점에서 의미가 컸다.축제의 무대는 영산강변의 드넓은 꽃정원으로도 이어졌다. 나주시는 지난해 약 7만평이던 꽃정원을 올해 12만평으로 확대했다. 코스모스와 댑싸리, 해바라기, 백일홍 등이 어우러진 꽃밭은 가을 정취를 만끽하려는 가족 단위 방문객들의 발길을 끌었다. 어린이 직업체험과 가족 참여 프로그램, 다채로운 문화공연이 더해지며 세대별 관람객을 아우르는 축제의 면모도 갖췄다. 마지막 날에는 공군 특수비행팀 블랙이글스가 영산강 상공에서 에어쇼를 펼쳐 축제의 대미를 장식했다.축제의 성과를 지역경제로 연결하려는 시도도 주목받았다. 축제에 앞서 지난 1일부터 시작한 ‘꽝 없는 행운소비 즉석복권 이벤트’는 준비 물량이 매일 조기 소진될 정도로 참여 열기가 뜨거웠다. 나주지역 점포에서 소비한 영수증을 축제장 이벤트와 연계해 관람객의 지출이 축제장에만 머물지 않고 원도심과 영산포, 빛가람동 등 지역 곳곳으로 확산하도록 유도했다. 지역 축제를 관광객 유치에 그치지 않고 골목상권 소비로 이어가려는 시도다.먹거리와 환경 분야에서도 변화를 꾀했다. 영산강 미식관과 푸드트럭에는 다양한 먹거리가 마련됐고, 다회용기 사용과 전용 회수·세척 시스템을 도입해 일회용품 사용을 줄였다.나주시 도시재생 홍보관의 ‘나주의 맛을 만나보세요!’ 코너에서 도시재생 상생상가 입점 업체들이 나주배 과실주와 배잼, 콜드브루 커피 등 지역 특색을 담은 상품을 선보여 관람객들의 눈길을 끌고 있다.지역 인물과 연계한 홍보 콘텐츠도 관람객의 시선을 끌었다. 배우 정보석과 관련한 ‘정보석이 나주에 떴다’ 코너에서는 아들이 운영하는 우주제빵소가 관심을 모았고, 배드민턴 선수 안세영 홍보관에서는 배드민턴을 활용한 참여형 이벤트가 펼쳐졌다.이번 축제는 나주의 역사와 자연, 문화, 먹거리를 한데 묶어 관광객에게 다채로운 경험을 제공하고 지역 소비를 유도했다는 점에서 의미를 남겼다. 다만 방문객 규모를 지속 가능한 관광 수요로 연결하고, 축제 기간의 소비 효과가 지역 상권의 장기적인 매출 증대로 이어지도록 하는 것은 앞으로 풀어야 할 과제다.윤병태 나주시장은 “나주의 역사와 문화, 시민의 이야기를 담아낸 축제에 전국에서 찾아주신 관광객과 시민들께 감사드린다”며 “축제 준비와 운영에 힘쓴 공직자와 경찰·소방, 유관 기관·사회단체, 자원봉사자들의 헌신 덕분에 단 한 건의 사고 없이 안전하게 마칠 수 있었다”고 말했다.나주 서미애 기자