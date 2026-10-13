동신대, 교육부 ‘특성화 선도대학’ 선정…250억 지원받는다

20년 에너지 교육 역량 결집…서남권 산학협력거점 도약

‘3-Core 실증캠퍼스’구축 한전·GS건설 맞춤형 인재 양성

‘지산지소’비전…교육 체신부터 취업·정주까지 일괄 지원

이미지 확대 동신대 전경.

세줄 요약 교육부 특성화 선도대학 선정, 250억원 지원

에너지공과대학 중심 3-Core 실증캠퍼스 구축

AI·산학협력 기반 지역 정착형 인재 양성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

동신대학교가 교육부의 ‘특성화 선도대학 육성사업’에 최종 선정되며 2030년까지 5년간 총 250억원의 국고를 지원받는다.20여년간 축적해 온 에너지 분야의 교육과 산학협력 역량을 바탕으로 서남권 산업 현장에 즉시 투입 가능한 맞춤형 인재를 양성하고, 이들의 지역 정착을 이끄는 선순환 생태계 구축에 본격 나선다.13일 동신대에 따르면 교육부는 이날 동신대를 비롯해 일반대학 16개교와 전문대학 17개교 등 총 33개교를 올해 특성화 선도대학으로 선정·발표했다. 이번 사업은 사립대학이 자율적으로 경쟁력 있는 분야에 역량을 집중하고, 국가 및 지역 전략산업과 연계한 체질 개선을 이룰 수 있도록 돕는 범정부 지원책이다. 동신대는 2030년까지 연평균 50억원씩 총 250억원의 재정 지원을 받게 되며, 특성화 지방대학 지정에 따른 다양한 규제 특례 혜택도 함께 적용받는다.동신대는 이번 사업의 핵심 비전으로 ‘에너지도 지산지소, 인재도 지산지소’를 내걸었다. 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하듯, 지역이 직접 육성한 우수 인재가 서남권 핵심 산업을 주도하도록 만들겠다는 구상이다.사업의 핵심 축은 에너지공과대학 7개 학과가 주축이 되는 ‘3-Core(쓰리 코어) 실증캠퍼스’ 구축이다. 3-Core는 ▲지능형 에너지 운영·통합 관리를 전담하는 ‘Grid-Core(그리드 코어)’ ▲그린 인프라 실증을 담당하는 ‘GI-Core(지아이 코어)’ ▲반도체 분석 및 실증을 수행하는 ‘Semi-Core(세미 코어)’로 구성되며 단계적으로 조성된다.학생들은 인공지능(AI) 기반 교육과정에서 습득한 이론을 캠퍼스 리빙랩에서 직접 실증·분석하며 현장 문제 해결 능력을 다지게 된다. 아울러 인근 대학 및 지역 기업의 실험·실습 자원을 폭넓게 연계해 이론 교육이 현장 적용으로 즉시 이어지는 통합 교육 체계를 완성한다.산업 현장의 실제 수요에 맞춘 직무 역량 강화 교육도 대폭 확대된다. 한국전력공사, GS건설 등 에너지 및 건설 분야 주요 기업과 연계한 특화 교육을 강화하는 한편, 나노디그리(ND)·마이크로디그리(MD) 등 소단위 교육과정과 전공학점 탄력제를 전격 도입한다. 이와 함께 타 전공 학생들에게 에너지 융합교육 참여 기회를 넓히고, 지역 고교생과 주민들에게도 교육 콘텐츠를 적극 개방할 방침이다.인재의 지역 유출을 막고 정주 여건을 조성하기 위한 체계적인 인프라도 가동된다. 동신대는 주요 기업 및 기관과 ‘에너지 커리어 얼라이언스(Energy Career Alliance)’를 결성하고, 데이터 기반 학생이력관리 플랫폼인 ‘E-CDP’를 구축한다. 이를 통해 진로 탐색부터 현장실습, 취업, 지역 정주로 이어지는 전 주기적 케어 시스템을 가동한다.동신대는 재생에너지 확대는 물론 인공지능 데이터센터와 반도체 팹(Fab) 조성 등 서남권에 조성되는 미래 첨단 산업의 인력 수요에 선제적으로 대응하기 위해 2030년까지 학사 구조를 과감히 개편할 계획이다.이주희 동신대 총장은 “그동안 축적해 온 교육 역량과 산학협력 인프라를 바탕으로 에너지 생산부터 운영, 활용까지 아우르는 실증 중심의 교육혁신을 완성하겠다”고 강조했다.나주 서미애 기자