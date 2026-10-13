“중금속·화학물질 노출 점검”…전남광주시, 산단 인근 주민 건강모니터링

15일까지 광산구 하남·수완동 일대 주민 참여자 100명 모집

중금속 등 검사 무료 지원…환경보건정책 수립 기초자료 활용

이미지 확대 전남광주통합특별시 광주청사.

세줄 요약 산단 인근 주민 건강모니터링 추진

하남동·수완동 주민 100명 모집

중금속·화학물질 10종 무료 검사

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전남광주통합특별시가 산업단지 인근에 장기간 거주해 온 주민의 건강상태를 확인, 지역 여건에 맞는 체계적인 환경보건 관리방안을 마련한다.전남광주시는 광주환경보건센터와 함께 광산구 하남동과 수완동 일대 주민을 대상으로 ‘산업단지 인근 주민 건강모니터링’을 추진, 오는 15일까지 참여 주민 100명을 모집한다고 13일 밝혔다.이 사업은 산업단지 인근 주민의 건강상태를 종합적으로 살펴보고, 체내 중금속 및 화학물질 노출 수준 등을 확인해 지역 주민의 건강관리와 환경보건 정책 수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위한 것이다. 검사는 전남대학교병원과 연계해 진행한다.검사 일정은 하남동은 11월 16일부터 20일까지, 수완동 일대는 11월 23일부터 27일까지다. 모집 인원은 하남동 40명, 수완동 일대 60명 등 총 100명이다.참여대상은 해당지역에 5년 이상 거주한 주민으로, 연구목적과 대상자 선정 기준 등을 고려해 최종 참여자를 선정할 예정이다.참여 신청은 포스터에 있는 큐알코드를 통해 가능하며, 참여 주민에게는 건강검진과 체내 중금속·화학물질 등 10종 환경오염물질 검사를 무료로 제공한다. 검사 결과는 개인별 우편으로 안내하고, 전남대학교병원 전문의 상담을 통해 결과에 대한 이해와 건강관리에 도움을 줄 예정이다.전남광주시는 이번 모니터링을 통해 산업단지 인근 주민의 건강상태와 체내 유해물질 노출 수준을 파악하고, 주민 스스로 건강을 확인하고 관리할 수 있도록 할 계획이다.또 조사 결과를 바탕으로 지역 특성을 반영한 주민 건강관리 방안을 마련하고, 향후 환경보건정책 수립을 위한 기초자료로 활용해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성에 힘쓸 방침이다.이상배 기후환경본부장은 “이번 건강모니터링이 산업단지 인근 주민들이 자신의 건강상태를 확인하고 적절한 건강관리에 도움을 받는 계기가 되길 바란다”며 “대상 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자