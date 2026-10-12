사회 [속보] 인권위, ‘尹 방어권 보장’ 대국민 사과 의결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/12/20261012500255 URL 복사 댓글 0 정회하 기자 수정 2026-10-12 17:23 입력 2026-10-12 17:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 안창호 국가인권위원장이 12일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 제17차 전원위원회의에서 발언하고 있다. 2026.10.12. 뉴시스 [속보] 인권위, ‘尹 방어권 보장’ 대국민 사과 의결정회하 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 인권위가 의결한 내용은 무엇인가요? 대국민 사과 대국민 감사