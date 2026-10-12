김정관 산업부 장관 “호남반도체산단 차질없는 준비를”

김 장관, 광주군공항 부지 방문…부지·전력·용수 공급계획 점검

최태원 SK 회장 ‘팹 조기 착공’ 의지 표명 이어 정부도 행보 가속

전남광주시 “기반시설 적기 구축 및 기업 요구 반영 적극 협력”

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 12일 광주 군공항 부지를 방문, ‘서남권 반도체 클러스터’ 조성 여건을 점검하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 광주 군공항 부지서 반도체 클러스터 조성 여건 점검

부지·전력·용수 공급계획과 조기 착공 가능성 확인

소부장·R&D·인재양성 지원방안 구체화 방침

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김정관 산업통상부 장관이 12일 광주 군공항 부지를 방문해 ‘서남권 반도체 클러스터’ 조성 여건을 확인하고, 부지와 전력·용수 등 핵심 기반시설 공급계획을 점검했다.지난 9일 최태원 SK그룹 회장이 광주 군공항 부지를 방문해 반도체 공장의 조기 착공과 신속한 건설 의지를 밝힌 지 사흘 만으로, 전남광주통합특별시는 ‘서남권 반도체 클러스터 조성’에 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.이날 현장 방문에는 김 장관을 비롯해 손경종 전남광주반도체전략위원회 부위원장, 전은옥 통합특별시 반도체산업지원정책관, 공군·한국토지주택공사(LH)·한국전력공사·한국수자원공사 관계자 등이 참석했다.김 장관은 공군부대 관제탑을 찾아 광주 군공항 부지 현황을 청취하고, 한국토지주택공사의 산업단지 공급 계획과 한국전력공사·한국수자원공사의 전력·용수 공급 계획을 차례로 보고받았다.김 장관은 이어 관계기관과 주요 현안을 논의한 뒤 탄약고 이전 예정부지를 직접 방문, 현장 여건과 부지 조기 공급 가능성 등을 살펴봤다.광주 군공항 부지는 대규모의 평탄 부지와 광주송정역 등 광역교통망에 인접한 우수한 입지 여건을 갖추고 있으며, 특히 탄약고 이전 예정부지는 기업의 조기 착공을 위한 우선 검토 대상지로서 단계적 부지 공급방안이 논의되고 있다.김 장관은 “기업 투자가 적기에 이뤄질 수 있도록 부지 조성, 전력·용수 공급 인프라의 차질 없는 확보, 주민 수용성 제고 등에 만전을 기해달라”고 밝혔다. 이어 “서남권의 대규모 기업 투자가 지역의 산업생태계 확충으로 이어질 수 있도록 반도체 소부장, 연구개발(R＆D), 인재 양성 등 지원방안도 구체화해 나갈 계획”이라고 말했다.전남광주시는 기업의 입지 관련 요구사항이 산업단지 조성계획에 반영될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하고, 부지·전력·용수 등 기반시설이 기업의 투자일정에 맞춰 공급될 수 있도록 적극 지원한다는 방침이다. 이와 함께 교통 기반시설 확충과 주거·교육·의료 등 정주여건 개선에도 나서 기업 투자환경을 지속적으로 개선해 나갈 예정이다.전남광주 홍행기 기자